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2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman?

01.07.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün merakla beklenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarının açıklanması üzerine öğrenciler tarafından tercih kılavuzunun yayınlanıp, yayınlanmadığı merak konusu oldu. Puanlarını öğrenen öğrencilerin diğer bir araştırma konusu ise tercihleri ne zaman başlayacağı oldu. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman?

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından puanlarını öğrenen adaylar ise tercih döneminin ne zaman başlayacağını ve tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? LGS tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Büyük bir heyecanla adaylar tarafından beklenen LGS sonuçları önceki gün açıklandı.
Puanlarını öğrenen öğrenciler ise gözlerini 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak tercih kılavuzuna çevirdi.

2021 LGS TERCİH KLAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 LGS TERCİH KLAVUZU YAYINLANDI MI?
Aldıkları puana göre tercih yapmak isteyen öğrenciler yaşadığı şehirlerin taban puanı araştırmaya başladı. 2021 yılı için tercih kılavuzu ise henüz yayınlanmadı.
Bunun nedeni ise yaklaşık bir buçuk yılı aşkın süredir ülkemizde pandemi sürecinin yaşanması nedeni ile liselere ait taban puanlarında değişim yapılmadı. Bu kapsam tercih yapacak öğrenciler 2019 yılına ait tercih kılavuzunu baz almaları gerektiği açıklandı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 kılavuzuna göre tercih yapacakları açıklanan öğrencilerin tercih süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Temmuz Pazartesi tarihinde başlayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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