2021 özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu tayin sonuçları sorgulama

MEB tarafından yapılan açıklamada, ''2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı.'' ifadeleri yer aldı.