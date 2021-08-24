2021 özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu tayin sonuçları sorgulama

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklama öğretmenlerin gündemi arasında yer alıyor. Konuya ilişkin MEB, Twitter üzerinden duyuru paylaştı. Söz konusu duyuruda beklenen sonuçların açıklandığı belirtildi. Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmişti. İşte detaylar...
MEB EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA
Özür grubu eş durumu atama sonuçlarının 24 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı söylenmişti.
19-23 Ağustos tarihleri arasında alınan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin açıklandığı MEB tarafından duyuruldu.
Öğretmen özür grubu atama sonuçlarına “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden ulaşılabilir.
MEB tarafından yapılan açıklamada, ''2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı.'' ifadeleri yer aldı.
Sonuçlar için "https://mebbis.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=10&url=http://ikbs.meb.gov.tr/Hesap/MebbisGiris" adresine gidiniz.