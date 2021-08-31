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2021 YDS ne zaman yapılacak? YDS başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenir?

31.08.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 senesinde yapılacak olan ikinci YDS sınavı için başvurular tamamlanmak üzere. Henüz YDS başvurusunda bulunmamış olan adaylar "YDS başvuru ücreti ne kadar?" ve "YDS ne zaman yapılacak?" gibi soruları merak ediyor. Peki 2021 YDS ne zaman yapılacak? YDS başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenir? İşte ayrıntılar...

2021'de düzenlenecek ikinci YDS sınavı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Sınav ile ilgili ayrıntılar araştırılırken sınavın başvuru süreci de sonlanmak üzere. Peki 2021 YDS ne zaman yapılacak ve sınav ücreti nereye ödenir?

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve pek çok alan için yabancı dil yeterliliği gerekmekte. Bu yeterliliği belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na katılım göstermekte.
Her sene yüz binlerce adayın girmiş olduğu sınav için geri sayım başlarken, ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu açıkladı. Bugün saat 23:59'a dek devam edecek olan başvurularla ilgili, YDS başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor.
2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online şekilde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin bütün merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmuyor.
ÖSYM'nin yapmış olduğu son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar 20 Ağustos tarihinde başlayan başvuru işlemlerini online şekilde bugün saat 23:59'a dek yapabilecek, sınav ücretleri ise 1 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar yatırılabilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?
ÖSYM'nin sınav takviminde ve YDS başvuru kılavuzu içinde bulunan bilgilere göre YDS/2 başvuru ücreti 145,00 TL'dir. Sınav ücreti ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan "e-İŞLEMLER" sekmesindeki "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile yatırılabilir. Bunun yanında aşağıdaki bankalardan da ödeme sağlanabilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav YDS
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