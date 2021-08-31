2021 YDS ne zaman yapılacak? YDS başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenir?

2021'de düzenlenecek ikinci YDS sınavı binlerce aday tarafından merak ediliyor. Sınav ile ilgili ayrıntılar araştırılırken sınavın başvuru süreci de sonlanmak üzere. Peki 2021 YDS ne zaman yapılacak ve sınav ücreti nereye ödenir?

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lisansüstü öğrenim, TUS, DUS ve pek çok alan için yabancı dil yeterliliği gerekmekte. Bu yeterliliği belirlemek isteyen adaylar Yabancı Dil Sınavı'na katılım göstermekte.

Her sene yüz binlerce adayın girmiş olduğu sınav için geri sayım başlarken, ÖSYM YDS başvuruları için son gün olduğunu açıkladı. Bugün saat 23:59'a dek devam edecek olan başvurularla ilgili, YDS başvuru ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

2021 YDS/2 başvurusu ÖSYM AİS başvuru ekranı üzerinden online şekilde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin bütün merkezi sınavlarında olduğu gibi YDS'nin de başka bir başvuru yöntemi bulunmuyor.

ÖSYM'nin yapmış olduğu son açıklamaya göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar 20 Ağustos tarihinde başlayan başvuru işlemlerini online şekilde bugün saat 23:59'a dek yapabilecek, sınav ücretleri ise 1 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar yatırılabilecek.