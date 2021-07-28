2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Y-TYT yerleştirme puanı nedir, ne işe yarar?

2021 yılı YKS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Sınav sonucu için ÖSYM sitesine giriş yapan adaylar YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını ve Y-TYT yerleştirme puanının ne işe yaradığını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?

2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklanan YKS puanlarında hangi puana bakılacağı merak konusu oldu.

Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı rakamlardan biri olarak biliniyor. Y-TYT puanı ile tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, bu puana göre bölüm tercihlerini belirlemiş olacak.

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir. Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır.