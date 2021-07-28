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2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Y-TYT yerleştirme puanı nedir, ne işe yarar?

28.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında gerçekleşen 2021 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adaylar YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını ve Y-TYT yerleştirme puanının ne işe yaradığını, nasıl hesaplandığını merak ediyor. Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor? Y-TYT yerleştirme puanı nedir, ne işe yarar? İşte ayrıntılar...

2021 yılı YKS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Sınav sonucu için ÖSYM sitesine giriş yapan adaylar YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını ve Y-TYT yerleştirme puanının ne işe yaradığını araştırmaya koyuldu. Peki 2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?

2021 YKS sonuçlarında hangi puana bakılıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklanan YKS puanlarında hangi puana bakılacağı merak konusu oldu.
Y-TYT puanı, yerleştirme aşamasında adayların referans alacağı rakamlardan biri olarak biliniyor. Y-TYT puanı ile tercih işlemlerine yön verecek olan üniversite adayları, bu puana göre bölüm tercihlerini belirlemiş olacak.
Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir. Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır.

Y-TYT Yerleştirme Puanı nedir?

Y-TYT Yerleştirme Puanı nedir?
Ham puan, sınavın ardından hesaplanmış olan puan olarak tarif edilebilir. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış şeklidir. Yerleştirme puanının hesaplanmasında ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılmaktadır. Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanmakta olan yerleştirme puanını ifade eder. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yani Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor: Eğer aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.) YP formülü bu olacak: YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP ), Aday diğer alanlardan geliyor ise YP puanı bu formül üzerinden hesaplanacaktır: YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ).
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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