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  4. 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

17.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS sonuçları 2022 açıkladı mı? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Engelli Memur Ataması programına katılması sonrası merak konusu oldu. 2022 EKPSS kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? İşte 2022 EKPSS kura çekimi sonuçları ve ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı kullanımına ilişkin detaylar...

EKPSS sonuçları 2022 açıkladı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla kura yöntemi ile EKPSS atamaları yapıldı. EKPSS 2022 kura çekilişi ile adaylar, ilan edilen kadrolara sınavdan aldıkları puanlar esas alınarak yaptıkları tercihlere göre yerleştiriliyor. Bu kapsamda 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. 2022 EKPSS kura çekimi sonuçları ve ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

2022 EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 8 Şubat'ta yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin 17 Şubat Perşembe gününe ertelendiği aktarılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli atamalarının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
17 Şubat Perşembe (bugün) kura yöntemi ile EKPSS atamaları yapıldı. Engelli memur ataması kura çekimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak yaptıkları tercihlerine göre yerleştiriliyor.

2022 ENGELLİ MEMUR ATAMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

2022 ENGELLİ MEMUR ATAMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Kura çekimi sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
2022 EKPSS sonuçlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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