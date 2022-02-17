2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2022 Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

EKPSS sonuçları 2022 açıkladı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla kura yöntemi ile EKPSS atamaları yapıldı. EKPSS 2022 kura çekilişi ile adaylar, ilan edilen kadrolara sınavdan aldıkları puanlar esas alınarak yaptıkları tercihlere göre yerleştiriliyor. Bu kapsamda 2022 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Engelli memur ataması sonuçları belli oldu mu? soru ve konu başlıkları merak konusu oldu. 2022 EKPSS kura çekimi sonuçları ve ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.