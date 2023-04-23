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  4. 23 NİSAN RESİMLİ MESAJLARI 2023: Küçük hanımlar küçük beyler... Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 NİSAN RESİMLİ MESAJLARI 2023: Küçük hanımlar küçük beyler... Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23.04.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan mesajları; resimli, kısa - uzun, etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız." diyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmiştir. Biz de bu özel gün için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. İşte en yeni resimli 23 nisan mesajları...

Resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri internette araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle birçok kişi arama motolarında sorgulama yapıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Kosova Cumhuriyeti'nde ise 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı olarak kutlandığı bilinmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni, resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri...

RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza sağlıklı mutlu bir gelecek diliyoruz.

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

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Anahtar Kelimeler:
atatürk

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