23 yıllık öğretmen dehşet saçtı! Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Erzurıum'daki korkunç olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5’inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.
Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı.
Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.
Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün’ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı.