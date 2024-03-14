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  4. 23 yıllık öğretmen dehşet saçtı! Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

23 yıllık öğretmen dehşet saçtı! Kıskançlık krizine girdi, eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü

14.03.2024 06:40
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Kan donduran kadın cinayeti Erzurum'da meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün’ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı.

Erzurıum'daki korkunç olay, saat 00.20 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi Sancak Sitesi 5’inci katta meydana geldi. Zülküf Böçkün, ziyaretine gelen babası ve kız kardeşleri yatmak için odalarına gittikten sonra kendi yatak odasında aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

EKMEK BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı.

Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün’ün kız kardeşleri odaya koştu.

TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

TEKRAR MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün’ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün’ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün’ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

OTOMOBİLLE KAÇARKEN YAKALANDI

Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün’ü kendi kullandığı otomobille Çat ilçesi girişinde yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Erzurum
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