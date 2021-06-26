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26 Haziran Cumartesi burç yorumları! Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir gün! İşte burç yorumları…

26.06.2021 03:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Haziran Cumartesi günü; Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç burcunun beslenme düzenine dikkat etmesi gerekirken, boğa burcu ise bazı sırlar ve dedikodularla karşılaşabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in 26 Haziran Cumartesi gününe özel burç yorumları…

Yengeç burçları, ilişkilerde kırılma noktaları ile karşılaşabilirken, aslan burcunun olaylara daha sorgulayıcı yaklaşabileceği belirtiliyor. Terazi burçları gün içerisinde rahatlık ve konforunu artabilir. İşte 26 Haziran Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcununun yorumları…

İşte 26 Haziran burç yorumları...

KOÇ BURCU YORUMU

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizin düzen ve temizliğiyle ilgilenebilir, ev içinde değişiklikler yapabilirsiniz. Taşınma veya taşınmaz mal alım-satım konularındaki belirsizliğiniz bugünden itibaren çözülebilir. Beslenme düzeninizde aşırılıklara kaçmaya karşı dikkat edin.

BOĞA BURCU YORUMU

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün olaylara ve durumlara daha siyah-beyaz bakabilirsiniz. Genel olarak ya hep ya hiç mantığında olabilirsiniz. Kadınlarla ilişkilerde gerilimler ortaya çıkabilir. Bazı kişilerle ilgili sırlar ve dedikodular duyabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha temkinli olabilirsiniz. Yüklü alım veya satım konularıyla, kredi düzenlemeleriyle ilgilenebilirsiniz. Merkür artık düz hareketine geçtiği için zihnen daha rahatladığınız bir günde olacaksınız. İşler yoluna koyulabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerde kırılma noktaları oluşabilir. Bazı kişilerle ilişkilerinizde bir süredir devam eden belirsizlik veya kafa karışıklığı netleşebilir. Küçük bir söz, küçük bir olay sizde önemli bir aydınlanma getirebilir. Kıskançlık ve kontrol mücadelesinden kaçının.

ASLAN BURCU YORUMU

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün olaylara veya koşullara daha sorgulayıcı yaklaşabilir, şartların daha çok istediğiniz gibi olmasına önem verebilirsiniz. Yüksek beklentiler, yüksek hedefler sizin için ön planda olabilir. Negatif ortamlarda kalmamaya özen gösterin.
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