27. dönem POMEM intibak eğitimi ne zaman? 27. dönem POMEM intibak eğitimi kayıt için gerekli olanlar listesi...

KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİLER NELER GETİRMELİ?

1-Mezun olmuş olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi) -Diploması düzenlenmemiş olan kişilerin ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi -Yüksek lisans eğitimine devam etmesi sebebiyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir. 2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyan kişiler, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur) 3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet) 4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve eğer evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet, 5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)