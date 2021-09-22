27. dönem POMEM intibak eğitimi ne zaman? 27. dönem POMEM intibak eğitimi kayıt için gerekli olanlar listesi...

- dönem POMEM mülakat sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Sonuçların açıklanmasına az bir süre kala 27. dönem POMEM intibak eğitiminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki 27. dönem POMEM intibak eğitimi ne zaman?
27. DÖNEM POMEM İNTİBAK EĞİTİMİ NE ZAMAN?
27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları merak edilirken POMEM intibak eğitimleri hakkında araştırmalar da başlamış durumda.
POMEM sonuçları açıklandıktan sonra intibak eğitimleri de başlayacak.
Önceki sene 7 bin polis memuru alımları için 26. Dönem POMEM sınav sonuçlarını 30 Nisan 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adayların eğitimleri de 4 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. 2021 yılında koronavirüs salgını sebebiyle 27. dönem POMEM ön sağlık, fiziiki ve sözlü mülakatlar gecikmeli yapıldı. Bu sebeple geçtiğimiz yıla göre intibak eğitimlerinin daha erken başlaması bekleniyor.
KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİLER NELER GETİRMELİ?
1-Mezun olmuş olduğu üniversiteye ait diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi, (diplomasını kaybeden adaylar için öğrenim durum belgesi)
-Diploması düzenlenmemiş olan kişilerin ise geçici mezuniyet belgesi ve iki adet fotokopisi
-Yüksek lisans eğitimine devam etmesi sebebiyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.
2-Ortaokul ve lisede hazırlık sınıfını okuyan kişiler, liseyi diplomasında 1+3 yıl, 3+1 yıl, hazırlık+ 3 yıl ibaresi olanlar varsa diploma aslını veya onaylı örneğini, yoksa mezun olduğu okuldan alınacak imzalı ve mühürlü ayrı bir belgeyi ikişer adet fotokopileri ile birlikte getirilecektir. (Liseyi 2009 ve sonrasında bitiren adayların diploma veya hazırlık belgesi getirmelerine gerek yoktur)
3-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Sisteminden) 1 adet (Evli ise hem kendilerine hem de eşlerine ait bir adet)
4-Vukuatlı nüfus kayıt örneği kendisinin ve eğer evliyse eşinin (E-Devlet Sisteminden) 1 adet,
5- Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile 3 adet fotokopisi, (Evli ise eşi içinde Nüfus Cüzdanının fotokopisi 1 adet)
11- Kan Grubu Kartı (Ehliyet ya da Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli)
12- Bütün öğrenci adayları E- Devlet şifresi alarak aktif hale getireceklerdir.
13- Herhangi bir Dernek, Siyasi Parti ve Siyasi Partilerin yan kuruluşlarına ait üyelik bulunmayacaktır. Öğrenci adayları siyasi parti üyelik bilgilerini E-Devlet üzerinden sorgulayabilirler.
14-Adaylar Ek-1 de sunulan Öğrenci Bilgi Formu 'nu eksiksiz bir şekilde mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı bir şekilde getireceklerdir.
15-Bütün öğrenci adaylarının E-Devlet üzerinden E-Nabız siteminde bulunan tedavi geçmişini açması gerekmektedir.
NOT: İstenen belgelerin ASILLARINI ve FOTOKOPİLERİNİ getirmeyen adayların kesin kayıtları yapılmayacaktır.
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