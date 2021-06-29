29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 29 Haziran günlük vaka sayısı...

2020'den bu yana devam eden koronavirüs pandemisinde gün gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda geçtiğimiz gün 5.283 vaka tespit edilmişti. Peki 29 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?