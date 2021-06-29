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29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 29 Haziran günlük vaka sayısı...

29.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde gün gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. 29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 29 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? 29 Haziran günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

2020'den bu yana devam eden koronavirüs pandemisinde gün gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 29 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda geçtiğimiz gün 5.283 vaka tespit edilmişti. Peki 29 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

29 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu gün gün açıklanmaya devam ediyor.
Önceki gün Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları kapsayacak şekilde açıklanmıştı.

Dün 5.283 vaka tespit edildi

Dün 5.283 vaka tespit edildi
28 Haziran 2021'de 5.283 vaka tespit edilmişti. Hasta sayısı 431 olurken, toplam ağır hasta sayısı ise 751 kişi olmuştu. İyileşen sayısı günlük 5.327 kişi olmuştu.
27 Haziran günü ise 4.883 vaka tespit edilmişti. 390 hasta tespit edilirken, iyileşen sayısı günlük 5.937 olmuştu.
29 Haziran günlük vaka tablosu açıklandığında sayfamızda yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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