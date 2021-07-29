29 Temmuz 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? Vaka sayısı kaç oldu?

29 Temmuz koronavirüs tablosunun açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. 16 Temmuz'da başlayan bayram izni sonrasında, tatil bölgelerine akın edilmesiyle başlayan vaka sayılarındaki yükseliş sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 28 Temmuz koronavirüs tablosunda vaka sayısının 22 bin 291 olduğu açıklanmıştı. İşte 29 Temmuz koronavirüs tablosu...

29 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda yer alan bilgiler ile vaka, test, vefat ve iyileşen sayısı öğreniliyor.

Bayram tatili sonrası yükselen vaka sayıları 27 Temmuz'da 19 bin 761, 28 Temmuz'da 22 bin 291 oldu.

Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 71 milyon 32 bin 276 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 476 bin 932, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 25 milyon 926 bin 804 oldu.

Bakan Koca, geçtiğimiz gün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı yapıldığını ifade etti.