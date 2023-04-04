3-9 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? 3-9 Nisan 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

3-9 Nisan haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını daha mantıksal kararların ön planda olduğu bir hafta bekliyor. Dolunayla birlikte kendi iç dünyanıza yönelerek daha fazla düşünmek için kendinize zaman ayıracaksınız. Bu hafta kendinizle başbaşa kalacağınız bir hafta olacak.

3-9 NİSAN HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna ve zenginlik bölgenize girdiğinde haftaya kişisel değerlerinizi düşünerek başlıyorsunuz. Yaklaşan gerileme, gerçekten zamanınıza ve dikkatinize değecek şeyleri ve neyi bırakmanız gerektiğini düşünmenize neden olacak. Çarşamba günü Terazi'deki dolunay sırasında aşk çiçek açarken ayaklarınız yerden kesilecek. Ay ortaklık bölgenizdeyken, sonbaharda üzerinde çalıştığınız ilişkiler nihayet gerçekleşiyor. Hızlı bir kaçıştan daha fazlası olan bağlantılara hazır olun. Cumartesi günü Merkür Yengeç burcundaki Mars'ı 60'lık açı yaptığında haftayı biraz dinlenerek bitirin. Bu, kendinize ve sevdiklerinize biraz zaman ayırarak yatırım yapmak için harika bir gün.

BOĞA Mevsiminiz çiçek açmak üzere. O halde neden yeni aya kendinizi yenileyerek başlamıyorsunuz? Özellikle Pazartesi günü Merkür burcunuza girdiğinde bir dönüşüm rüzgarı etkili olacak. Bu, kendinizi yeni insanlarla tanıştırmak, görünümünüz üzerinde çalışmak veya tüyleri ürpertmeden herkese gerçekten ne düşündüğünüzü söylemek için harika bir zaman. Havada bahar var ve Çarşamba günü Terazi burcundaki dolunay, sonbahardan bu yana ertelediğiniz fitness hedefleri üzerinde çalışmak için mükemmel bir zaman. Ay sağlık bölgenizdeyken, rutininize geri dönmeye hazırsınız. Cuma günü burcunuzdaki Venüs Balık burcundaki Neptün ile 60'lık açı yaptığında haftayı romantik bir notla bitirin. Bu, hayallerinizdeki ilişkiyi kurmak veya harika biriyle tanışmak için harika bir zaman. Bu gerçek olabilir, o yüzden kalbinizi açın!

İKİZLER Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna ve bilinçaltı bölgenize girdiğinde düşünceler içe döner. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca kafanızda çok zaman geçireceksiniz. Bu durum bazen boğulmanıza neden olabilir. Rüyalarınızı günlüğe kaydederek ve analiz ederek endişeli düşünceleri hafifletmeye yardımcı olun. Çarşamba günü Terazi'deki dolunayda ve zevk alanınızda eğlenmek için fırsatlarınız olacak. Bu aşk hayatınızdaki yenilikleri işaret edecek. Ama her şeyden önce, heyecan verici yaratıcı enerjinizle hayatın tadını sonuna kadar çıkardığınızdan emin olun. Cumartesi günü Merkür Yengeç burcundaki Mars'ı 60'lık açı yaparken haftayı daha düşük bir enerjiyle bitirebilirsiniz. Bu yön bol miktarda özlem getiriyor çünkü daha iyi şeyler için bir arzunuz var ama bunu yüksek sesle söylemekte zorlanıyorsunuz. İyileşmek ve bir insan olarak kendinize değer vermek için kendinizi sevme pratiği yapın.

YENGEÇ Uzun bir kışın ardından, Pazartesi günü Merkür Boğa burcuna ve sosyal bölgenize girdiğinde kendinizi yeniden sosyal hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızla her şey hakkında uzun sohbetler yapmaya hazırsınız. Parlak fikirleriniz ani beklenmedik sonuçlara yol açabilir, bu yüzden konuşmaktan korkmayın! Hedefleriniz için çok çalıştıktan sonra Çarşamba günü Terazi burcundaki dolunayda ev hayatınızda dengeyi bulmayı unutmayın. Ay aile bölgenizdeyken, bu, bir aile yemeğine ev sahipliği yapmak için harika bir gün. Birlikte bu zamanın tadını çıkarın. Hayatınızı daha iyi bir haline getirmek istiyorsunuz, bu yüzden Cumartesi günü Merkür burcunuzdaki Mars'ı 60 geçerken bu tutkuyu eyleme dönüştürün. Adım atmaktan korkmayın.