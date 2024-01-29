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  4. 3 milyon çocuğa aşı yapılmadı, bir yılda vaka sayısı 40 kat arttı! Kızamık salgını alarmı... 'Ölümcül olabilir' uyarısı! İşte kızamık belirtileri

3 milyon çocuğa aşı yapılmadı, bir yılda vaka sayısı 40 kat arttı! Kızamık salgını alarmı... 'Ölümcül olabilir' uyarısı! İşte kızamık belirtileri

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2024 08:53 | Son Güncelleme:
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1990'lı yıllarda sokak sokak dolaşarak yapılan aşılarla birlikte tehlike olmaktan çıkan kızamık hastalığı, son bir yılda yine endişelendirmeye başladı. Vaka sayısı 40 kat artarken; Türkiye, en çok vakanın görüldüğü Avrupa ülkesi oldu. Covid dönemine 3 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmadığını belirten uzmanlar, kızamığın ölümcül olabilen bir hastalık olduğunun altını çiziyor. Peki kızamık belirtileri neler? Kızamık aşısı hangi yaşlardaki çocukları nerede yapılıyor? Ücretli mi? İşte detaylar...

1990'lı yıllarda büyük mücadeleyle adeta kökü kazınan kızamık hastalığı 2023 yılıyla birlikte yeniden tırmanışa geçti. Son bir yılda vaka sayısı tam 40 kat arttı. 2023 aralık ayına kadar 5 bin 584 vakaya ulaştı. Fox Haber'e konuşan Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı "Ne yazık ki son bir yıldır bir kızamık salgınıyla karşı karşıyayız. 2022 öncesi 0'la 10 arasındaydı 2022-2023 senelerinde toplam 127 olan vaka sayısı 2023 aralık ayında 4 bin 584'e çıktı. Yani 40 kat arttı." dedi.

vaka oranı

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TÜRKİYE EN ÇOK KIZAMIK VAKASI GÖRÜLEN BİRİNCİ ÜLKE

TÜRKİYE EN ÇOK KIZAMIK VAKASI GÖRÜLEN BİRİNCİ ÜLKE

Bu sayılarla Türkiye, Avrupa'da kızamık vakalarının en çok görüldüğü ülke konumuna geldi.

DSÖ'DEN UYARI GELDİ

DSÖ'DEN UYARI GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) artıştan dolayı Türkiye'yi uyardı.

Okul çağı aşısı olan kızamık aşısının pandemi döneminde yapılmadığı belirtilirken, aileler okulda yapılacağını düşünerek çocuklarını aile sağlığı merkezlerine götürmedi. Uzmanlar, eksik aşı nedeniyle kızamık vakalarında büyük bir artışın yaşandığına işaret etti.

"3 MİLYONA YAKIN ÇOCUK AŞISIZ GRUPTA KALDI"

"3 MİLYONA YAKIN ÇOCUK AŞISIZ GRUPTA KALDI"

Dr. Kırımlı "Aşıya karşı bir tereddüt oldu. Okullarda yapılıyordu diye. Bu sebeple 3 milyona yakın çocuk bu ara grupta kaldı. Bizler yaz aylarında bu aileleri, tek tek arayarak aile sağlığı merkezlerine davet ettik. Gelenlerin aşılarını tamamladık ama yine de bu aşı tereddütü bir nebze de olsa bizleri engelliyor." diye konuştu.

'ÖLÜMCÜL HASTALIK' UYARISI

'ÖLÜMCÜL HASTALIK' UYARISI

Düzensiz göçmen girişi ve pandemide başlayan aşı karşıtlığının da kızamık vakalarını artırdığını savunan uzmanlar, salgın yüzünden endişeli. Uzmanlar, kızamığın ölümcül olabilen tehlikeli bir hastalık olduğunun altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
kızamık kızamık aşısı salgın vaka
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