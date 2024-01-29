3 milyon çocuğa aşı yapılmadı, bir yılda vaka sayısı 40 kat arttı! Kızamık salgını alarmı... 'Ölümcül olabilir' uyarısı! İşte kızamık belirtileri

"3 MİLYONA YAKIN ÇOCUK AŞISIZ GRUPTA KALDI"

Dr. Kırımlı "Aşıya karşı bir tereddüt oldu. Okullarda yapılıyordu diye. Bu sebeple 3 milyona yakın çocuk bu ara grupta kaldı. Bizler yaz aylarında bu aileleri, tek tek arayarak aile sağlığı merkezlerine davet ettik. Gelenlerin aşılarını tamamladık ama yine de bu aşı tereddütü bir nebze de olsa bizleri engelliyor." diye konuştu.