30 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi için az bir süre kaldı. Haftanın ilk On Numara çekilişi 30 Ağustos Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. On Numara'da çekiliş saati yaklaşırken, sonuçlar da merak konusu haline geldi. Peki 30 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

30 AĞUSTOS ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen 30 Ağustos On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş Cuma günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 683.087,10 liranın sahibi olmuştu. Şanslı rakamlar ise 5,19,20,24,28,32,33,35,38,42,44,51,52,53,57,61,64,71,74,76,77 ve 79 olmuştu.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmiş olacak.

30 Ağustos On Numara çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara