KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 30 Mayıs - 5 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 30 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

30 Mayıs - 5 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 30 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

27.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını 30 Mayıs haftası neler bekliyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları cesaretlerini toplayarak harekete geçiyor.

30 Mayıs - 5 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 30 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Bu hafta, aksiyon odaklı Mars, Koç burcunda Jüpiter ile buluştuğu için büyük bir enerji sarsıntısı ile başlıyor. Mars kavuşumu, cesaretinizi toplamanız konusunda yardımcı olacak. Merkür geriliminden ötürü aksilikler, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Yükselen cesaretiniz konfor alanınızdan çıkmak için risk alabileceğinizi işaret ediyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

30 MAYIS - 5 HAZİRAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Bu hafta kendinizi gösterme zamanı. Burcunuzda gerçekleşen Mars-Jüpiter kavuşumu ile sesinizi duyursanız iyi edersiniz. Yaklaşımınız sizden zaten korkanlara agresif gelse de doğru insanlar söylemeniz gereken şeyler yüzünden çok heyecanlanıyor. En özgün ve cesur halinle seni kabul etmeyen insanlarla hiç uğraşma. Bekarlar için ufukta yeni bir aşk görünüyor.

BOĞA BURCU

BOĞA BURCU
Tutulma mevsimi hayatınızda birçok son getirdi ve amansız bir değişim dönemini tamamladı. Artık bir yıl öncesine göre tamamen farklı bir yerdesiniz. Etrafındaki kaos duruluyor. Bu sayede neler olduğunu daha iyi anlayacaksın. Venüs'ün burcunuza dönüşü eve dönüş gibi geliyor. Ne kadar ilerlediğinizi kutlamak için kendinize tatlı bir şey ısmarlayın. Bu hafta kendinizi şımartmayı ihmal etmeyin.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
Yönetici gezegeniniz Merkür nihayet geri hareketini sona erdiriyor, ancak yeni planlarla ilerlemeden önce tekrar yola çıkmak için birkaç ekstra güne ihtiyacınız olabilir. Gökyüzündeki hareketlilik bazı konularda kafanızın karışmasına ve kendinizi dışlanmış hissetmenize neden olabilir. Kontrolünüz dışında olan şeyler hakkında hissettiğiniz tüm endişeleri görmemezlikten gelin. Dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, kendinize vakit ayırmaya çalışın.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Bu hafta kariyer alanınız hareketli görünüyor. İyi anlamda gerçekleşecek olan bazı gelişmeler kariyer hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir. Toplantılarda kendinizi tanıtma ihtiyacı duymayacaksınız artık. Fırsatlar tek tek ayağınıza geliyor. Bu haftadan sonra başarılarınıza ulaşmak için verdiğiniz çabanın karşılığı olarak biraz dinlenmeye çekilebilirsiniz.

ASLAN BURCU

ASLAN BURCU
İster bir seyahate çıkıyor olun ister yeni bir eğitim kursuna başlıyor olun, ister ruhsal bir uygulamaya geri dönüyor olun... Mars-Jüpiter kavuşumu, zihninizi genişletmek için sizi çok heyecanlandırıyor. Ancak bu yolculuğa çıkmadan önce işteki mesailerinizi halletmeniz, çocuk bakımı için plan yapmanız ve eşiniz veya arkadaşlarınızla ev sorumluluklarınızı yeniden müzakere etmeniz gerekir. Siz detaylar arasında boğulurken en çok ihtiyaç duyacağınız yardım eli size doğru geliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Haftalık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş yaptığı işi açıkladı

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

İki ünlü isimden flaş karar! "Melek Mosso yoksa..."

İki ünlü isimden flaş karar! "Melek Mosso yoksa..."

Lüks araca özel plaka! İşte arabasının fiyatı

Lüks araca özel plaka! İşte arabasının fiyatı

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Günlük burç yorumları: Telaşa kapılmayın!

Yatak odalarını vuran hastalık: Bir insanın hep mi başı ağrır?

Yatak odalarını vuran hastalık: Bir insanın hep mi başı ağrır?

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cinsel ilişkiye girdi, hafızasını kaybetti

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Cesaretinizi toplayıp risk alıyorsunuz! Haftalık burç yorumları

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.