30 Mayıs - 5 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 30 Mayıs haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

30 Mayıs - 5 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 30 Mayıs haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Bu hafta, aksiyon odaklı Mars, Koç burcunda Jüpiter ile buluştuğu için büyük bir enerji sarsıntısı ile başlıyor. Mars kavuşumu, cesaretinizi toplamanız konusunda yardımcı olacak. Merkür geriliminden ötürü aksilikler, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Yükselen cesaretiniz konfor alanınızdan çıkmak için risk alabileceğinizi işaret ediyor.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.