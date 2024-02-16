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  4. 30 yıldır işlettiği çay evinde müşterilere koyduğu yasak herkesi şaşırttı! Duvarlara yazıyla astı

30 yıldır işlettiği çay evinde müşterilere koyduğu yasak herkesi şaşırttı! Duvarlara yazıyla astı

16.02.2024 13:30 | Son Güncelleme:
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Kütahya’da 30 yıldır çay evi işleten Selahattin Daşmaz, Cemalettin Mahallesi’ndeki iş yerinin duvarlarına ’Siyaset konuşulmaz’ yazısı asarak müşteriler arasında siyaset konuşulmasını yasakladı. Daşmaz, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerden dolayı böyle bir yasak getirdiğini söyledi.

Kütahya'daki çay evinde getirilen siyaset konuşma yasağı müşterileri şaşırttı. Her görüşten müşterilerinin olduğunu ve siyaset yaparak kavga edebildiklerini belirten çay evi işleten Selahattin Daşmaz, yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle böyle bir yasağı getirdiğini ifade etti. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ÇAY EVİNDE SİYASET KONUŞMA YASAĞI

Daşmaz, "Bizim burada siyaset bazı kişiler arasında çok kırıcı oluyor, bizim her görüşe saygımız var her görüşten müşterimiz var. Kişiler birbirini tanımasa da illaki siyaset oluşuyor. Biz siyasetin farklı yerlerde yapılması, meydanlarda yapılması, siyasetçilerin yapmasından taraftarız. Her görüşten siyasetçi geliyor buraya. Başkan adaylarımız geliyor, biz memnun oluyoruz. Herkesin belli bir görüşü var, oyu var, bir kişiye kullanabilir biz bundan hiçbir zaman rahatsız değiliz. Müşteriler burada kendi aralarında farklı şeylerden muhabbet ederse biz o zaman memnun oluyoruz. Burası küçük alan olduğu için ister istemez kişilerin kelimeleri rahatsız ediyor, sonra argo kelimeleri oluyor. Burada kişilerin birbirini rahatsız etmesine hiç gerek yok. Bizim çayımızı içmeye, sohbetimize gelecekler. Genelde seçim zamanlarında böyle olması gerekiyor." dedi.

Daşmaz, "Herkes görüşünü farklı yerlerde açıklayabilir ama burası buna uygun değil. Her şeyin hayırlısı olsun. Memleketimiz için hangisi hayırlısı ise o olsun. Kişiler tabii ki hiçbir zaman kötü görev yapmak istemez, imkanlar dahilinde görevini yapıyordur" diye konuştu.

Daşmaz’ın çay evine gelen müşteriler de duvardaki yazıyı fark edince siyaset konuşmamaya dikkat ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Çay siyaset
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