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31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.03.2024 20:45
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Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. 31 Mart'a az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Yapılan seçim anketlerin sonuçları da kamuoyuyla paylaşılıyor. Yapılan anketlerden bir tanesi dikkat çekti. Muğla'da yapılan anketlerde CHP ile AK Parti'nin adayları arasında oy farkının birbirine yakın olduğunu ortaya koyuldu.

Türkiye, bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart'a az bir süre kala gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçim atmosferinde yapılan seçim anketlerinin sonuçları da merak ediliyor.

TUZLA VE BAĞCILAR'DA AK PARTİ'NİN ADAYLARI İLK SIRADA

İstanbul Tuzla'da yapılan anketlerde AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı yüzde 48,5 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin adayı Eren Bingöl yüzde 36,8 ile ikinci sırada yer aldı. Bağcılar'da ise AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir yüzde 61,1 ile ilk sırada yer alıyor.

BOLU'DA TANJU ÖZCAN ÖNDE

Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzde 56,2 ile anketlerdeki liderliğini koruyor. İşte bölge bölge seçim anketlerinin sonuçları...

Yerel Seçim 2024

Kocaeli'de vatandaşların yüzde 54,9'u AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın, yüzde 26,9'u CHP'nin adayı Atasoy Bilgin dedi. 

Diğer adaylar: İYİ Parti'nin adayı Gencay Yıldıztekin yüzde 6,6, Yeniden Refah Partisi adayı Doğan Aydal yüzde 4,3


İstanbul Bağcılar'da vatandaşların yüzde 61,1 AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir, yüzde 28,1 CHP'nin adayı Cem Kılıç dedi. 

Diğer adaylar: İYİ Parti'nin adayı Eyüp Ali Özdemir yüzde 4, Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Avcı yüzde 3,7

Bolu'da vatandaşların yüzde 56,2'si CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzde 29,1'i AK Parti'nin adayı Muhammed Demirkol dedi. 

Diğer adaylar: MHP'nin adayı İlhan Durak yüzde 10,2, İYİ Parti'nin adayı Mansur Şen yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Faruk Bayrakdar yüzde 1,4


İstanbul Tuzla'da vatandaşların yüzde 48,5'i AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı, yüzde 36,8'i CHP'nin adayı Eren Bingöl dedi. 

Diğer adaylar: İYİ Parti'nin adayı Orhun Türkmen yüzde 9,6, Yeniden Refah Partisi'nin adayı İbrahim Gökay yüzde 2,6



İstanbul Bahçelievler'de vatandaşların yüzde 55,3'ü AK Parti'nin adayı Hakan Bahadır, yüzde 30,2'si CHP'nin adayı Emine Emecan dedi. 

Diğer adaylar: İYİ Parti'nin adayı Tugay Çapun yüzde 7,5, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Metin Türk yüzde 2,4

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