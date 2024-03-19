31 Mart için geri sayım sürüyor! Anket sonuçları paylaşıldı: O ilde sürpriz olabilir

Türkiye, bir kez daha sandık başına gidiyor. 31 Mart'a az bir süre kala gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçim atmosferinde yapılan seçim anketlerinin sonuçları da merak ediliyor.

TUZLA VE BAĞCILAR'DA AK PARTİ'NİN ADAYLARI İLK SIRADA

İstanbul Tuzla'da yapılan anketlerde AK Parti'nin adayı Şadi Yazıcı yüzde 48,5 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin adayı Eren Bingöl yüzde 36,8 ile ikinci sırada yer aldı. Bağcılar'da ise AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir yüzde 61,1 ile ilk sırada yer alıyor.

BOLU'DA TANJU ÖZCAN ÖNDE

Bolu'da CHP'nin adayı Tanju Özcan, yüzde 56,2 ile anketlerdeki liderliğini koruyor. İşte bölge bölge seçim anketlerinin sonuçları...

