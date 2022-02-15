Emekli ve memur maaşına zam! 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak mı? Kim ne kadar alacak?

3600 ek gösterge ile ilgili bir süre önce açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklaması sonrası memurların gözü 3600 ek gösterge çalışmalarına ve yapılacak açıklamalara çevrildi. Bakan Bilgin ilk olarak Mayıs'ta 3600 ek göstergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidebileceğini belirtip çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Şubat ayının gelmesinin ardından yeni bir açıklamada bulunan Bakan Bilgin'in sözleri sonrası 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak mı? Kim ne kadar alacak? gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. 3600 ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler ne kadar alacak? 3600 ek gösterge ile ilgili detayları sizler için derledik.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1992 yılında Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Eğitim-Bir-Sen’in Kızılcahamam’da bir otelde 30. yıl münasebetiyle düzenlenen “30. Yıl Vefa Buluşması” programına katıldı.

Bakan Bilgin, “Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen, o toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak, biz orada müzakere edeceğiz. 3600’ü de en adil bir şekilde çalışanlarını hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz” dedi.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 3600 ek gösterge üzerine sendikalar ile müzakerelere başlayacak. Söz konusu düzenleme ile memurların maaşları ile emeklilik ikramiyelerinde artış olması bekleniyor.