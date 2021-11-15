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  4. 5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı! Yapımı 1 yıl sürdü

5 bin TL'ye aldı, 45 bin TL harcadı! Yapımı 1 yıl sürdü

15.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Ahmet Şahin, 5 bin TL'ye aldığı 1981 model minibüsünü 45 bin TL harcayıp restore ederek 80’li yılların özlemini gideriyor.

Klasik araçlara olan tutkusu minibüsçülük mesleğini yaptığı yıllarına dayanan Ahmet Şahin, daha öncesinde de farklı bir aracını ‘Çiçek Abbas’ filminde bulunan kırmızı minibüse benzetmişti. 5 bin liraya aldığı minibüsü yaklaşık 45 bin lira harcayarak orijinaline uygun bir şekilde yenileyen Şahin, bu işin meraklısı olduğunu belirtti.

SEVDALISI OLDUĞU MİNİBÜSE BİR SERVET DÖKTÜ

Şahin 5 yıl önce aldığı ve 1 yıl boyunca restore etmek için çabaladığı aracına gözü gibi bakıyor.
Aracını 45 bin liraya restore ettirdiğini belirten Ahmet Şahin, aracın yapımının ise yaklaşık 1 sene sürdüğünü ifade etti.
Aracın orijinal parçalarının çok zor bulunduğunu dile getiren Şahin, Türkiye’nin farklı noktalarından parçaların getirildiğini söyledi.
Şahin klasik araçlara iyi bakılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu arabalara baktıktan sonra ölümü gelmiyor çünkü bunların tavan, makas gibi parçaları orijinal Avrupa model olduğu için kolay kolay bir şey olmaz” dedi.

5 USTA DEĞİŞTİRDİ

5 USTA DEĞİŞTİRDİ
“Klasik araç ustası bulmak çok zor” diyen Şahin, aracını restore ettirirken 3 boya, 2 de kaporta ustası değiştirdiği bilgisini verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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