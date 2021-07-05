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  4. 5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün fedakârlıklar olabilir

5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün fedakârlıklar olabilir

05.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Temmuz Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları paylaşıldı. Astrolog Merve Rençber, aşktan paraya, kariyerden sağlık konularına kadar önemli konularda Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Başak burcunda geçmiş ilişkiler gündeme gelirken, aslan burcu ise şartlarını karışıklığı çözmek için harekete geçebilir. Yengeç, ilişkilerinde geleceğe dair planlar yaparken, terazi burcu ise fedakârlıklar içerisinde olabilir. İşte Merve Rençber’in Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, İkizler, Boğa ve Koç burcu için 5 Temmuz Pazartesi burç yorumları...

İşte 5 Temmuz günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU YORUMU

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ilahi kanaldan gelen fırsatları fark etmeye, gelen teklifleri kabul etmeye ve akışın getirdiklerine göre hareket etmeye çalışın. Takıntılar, inatçılık ve akışla inatlaşma hali daha stresli bir gün geçirmenize neden olabilir. Şükür içinde olmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU YORUMU

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün anda kalmaktan çok geçmişte ve gelecekte olabilirsiniz. Nostalji çalışabilir ve geçmişte yaşadığınız negatif deneyimleri aşarak daha iyi bir gelecek var etmeye çabalayabilirsiniz. İletişime geçtiğiniz insanları etkileyebilir, ikna edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün etkileyici ve haberci rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Kalp sesiniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışacak. İçinizden geçen hisler size doğru yolu gösterebilir. Negatif karma yaratacak durumlara girmekten kaçının ve zayıf yönlerinizin farkında olun.

YENGEÇ BURCU YORUMU

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde geleceğe yönelik planlar konuşulabilir. Tatil veya seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Bazı ilişki veya arkadaşlıklarda kıskançlık ve kontrol enerjileri çalışabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde davranmaya meyilli olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün koşullarınız ve şartlarınızdaki, iş hayatındaki veya günlük planlarınızdaki karışıklığı çözmek için harekete geçebilir, küçük veya büyük hedeflerinizle ilgili kendinize net bir rota çizebilirsiniz. Gün boyu elinizi attığınız her işi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
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