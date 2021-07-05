5 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları! Bugün fedakârlıklar olabilir

Başak burcunda geçmiş ilişkiler gündeme gelirken, aslan burcu ise şartlarını karışıklığı çözmek için harekete geçebilir. Yengeç, ilişkilerinde geleceğe dair planlar yaparken, terazi burcu ise fedakârlıklar içerisinde olabilir. İşte Merve Rençber’in Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, İkizler, Boğa ve Koç burcu için 5 Temmuz Pazartesi burç yorumları...

İşte 5 Temmuz günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU YORUMU Bugün ilahi kanaldan gelen fırsatları fark etmeye, gelen teklifleri kabul etmeye ve akışın getirdiklerine göre hareket etmeye çalışın. Takıntılar, inatçılık ve akışla inatlaşma hali daha stresli bir gün geçirmenize neden olabilir. Şükür içinde olmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU YORUMU Bugün anda kalmaktan çok geçmişte ve gelecekte olabilirsiniz. Nostalji çalışabilir ve geçmişte yaşadığınız negatif deneyimleri aşarak daha iyi bir gelecek var etmeye çabalayabilirsiniz. İletişime geçtiğiniz insanları etkileyebilir, ikna edebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU Bugün etkileyici ve haberci rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Kalp sesiniz ve sezgileriniz daha güçlü çalışacak. İçinizden geçen hisler size doğru yolu gösterebilir. Negatif karma yaratacak durumlara girmekten kaçının ve zayıf yönlerinizin farkında olun.

YENGEÇ BURCU YORUMU Bugün ilişkilerinizde geleceğe yönelik planlar konuşulabilir. Tatil veya seyahat organizasyonları yapabilirsiniz. Bazı ilişki veya arkadaşlıklarda kıskançlık ve kontrol enerjileri çalışabilir. Ya hep ya hiç eğiliminde davranmaya meyilli olabilirsiniz.