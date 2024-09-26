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  4. 6 yaşındaki Emre servis aracının altında ezildi, şoför kucaklayıp site kapısına götürdü! Küçük çocuk yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken servis şoförü serbest bırakıldı

6 yaşındaki Emre servis aracının altında ezildi, şoför kucaklayıp site kapısına götürdü! Küçük çocuk yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken servis şoförü serbest bırakıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.09.2024 17:37
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Erzurum'da 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Emre Kara, eve dönmek için bindiği servis aracının altında kaldı. Servis şoförü küçük çocuğu siteye taşıyıp balkondan düştü süsü verdi. 6 yaşındaki Emre yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Şoför ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler kan dondurdu! Servis aracıyla ezdiği çocuğu adeta çöp poşeti taşır gibi taşıdı...

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Servis aracının altında kaldı, şoför aileye balkondan düştü dedi!

Servisten indi, aracın öünden geçip evine gidecekti... 6 yaşındaki Emre Kara, okul dönüşü bindiği servis aracı evinin önüne gelince araçtan indi, karşıya geçmek istedi. Aracın ön tarafına doğru hareket eden küçük çocuk, servis aracının lastiğinin altında ezildi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Aracın altında kalan çocuk, metrelerce sürüklendi. Araçla hareket eden servis şoförü Bekir Aydın'ın (62), olayı fark ederek aracı durdurdu. Yaralanan Emre Kara'nın yanına giden şoför, çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru götürdü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

SİTE KAPISININ ÖNÜNE BIRAKTI

SİTE KAPISININ ÖNÜNE BIRAKTI

Emre Kara'nın babası Abdurrahman Kara, servis şoförünün ihmali ve aceleciliği nedeniyle çocuğunun araç altında ezildiğini belirterek, “Çocuğumuzu ezen şoför onu sitenin kapısının önüne bırakmak istiyor. Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor. Güvenlik kameraları olmasa belki çaresiz kalacağız ve çocuğumuzun ezildiğini ispat edemeyeceğiz. Yavrumun bir an önce arımıza dönmesini ve olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum. ” dedi.

"AĞZINDAN KAN GELDİ"

"AĞZINDAN KAN GELDİ"

Olayın tanıklarından Oğuzhan Coşkun'da kazası sonrası servis şoförünün bağrışmasını fark ettiklerini ifade ederek, “Arkadaşlarla hemen çocuğun yanında gittik. Bildiğimiz kadarıyla ilk yardım yaptık. Ağzından kan geldi. Ambülans çağırdık ve çocuğu hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Şoför yoğun bakım ilkokul okul servisi
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