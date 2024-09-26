6 yaşındaki Emre servis aracının altında ezildi, şoför kucaklayıp site kapısına götürdü! Küçük çocuk yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken servis şoförü serbest bırakıldı

SİTE KAPISININ ÖNÜNE BIRAKTI

Emre Kara'nın babası Abdurrahman Kara, servis şoförünün ihmali ve aceleciliği nedeniyle çocuğunun araç altında ezildiğini belirterek, “Çocuğumuzu ezen şoför onu sitenin kapısının önüne bırakmak istiyor. Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor. Güvenlik kameraları olmasa belki çaresiz kalacağız ve çocuğumuzun ezildiğini ispat edemeyeceğiz. Yavrumun bir an önce arımıza dönmesini ve olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum. ” dedi.