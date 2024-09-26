6 yaşındaki Emre servis aracının altında ezildi, şoför kucaklayıp site kapısına götürdü! Küçük çocuk yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken servis şoförü serbest bırakıldı

Görüntüler kan dondurdu! Servis aracıyla ezdiği çocuğu adeta çöp poşeti taşır gibi taşıdı...
Servisten indi, aracın öünden geçip evine gidecekti... 6 yaşındaki Emre Kara, okul dönüşü bindiği servis aracı evinin önüne gelince araçtan indi, karşıya geçmek istedi. Aracın ön tarafına doğru hareket eden küçük çocuk, servis aracının lastiğinin altında ezildi.
Aracın altında kalan çocuk, metrelerce sürüklendi. Araçla hareket eden servis şoförü Bekir Aydın'ın (62), olayı fark ederek aracı durdurdu. Yaralanan Emre Kara'nın yanına giden şoför, çocuğu kucaklayarak site kapısına doğru götürdü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Emre Kara'nın babası Abdurrahman Kara, servis şoförünün ihmali ve aceleciliği nedeniyle çocuğunun araç altında ezildiğini belirterek, “Çocuğumuzu ezen şoför onu sitenin kapısının önüne bırakmak istiyor. Görgü şahitleri var. Beni arayan servis şoförü, çocuğumun balkondan düştüğü görüntüsü vermeye çalışıyor. Güvenlik kameraları olmasa belki çaresiz kalacağız ve çocuğumuzun ezildiğini ispat edemeyeceğiz. Yavrumun bir an önce arımıza dönmesini ve olayda ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum. ” dedi.
Olayın tanıklarından Oğuzhan Coşkun'da kazası sonrası servis şoförünün bağrışmasını fark ettiklerini ifade ederek, “Arkadaşlarla hemen çocuğun yanında gittik. Bildiğimiz kadarıyla ilk yardım yaptık. Ağzından kan geldi. Ambülans çağırdık ve çocuğu hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.