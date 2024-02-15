'6 yıldır bir kuruş kira ödemedim' Formülünü paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 'Yıllar önce evsizdim'

Sosyal medyada bir kadın, 6 yıldır bir kuruş kira ödemediğini açıkladı. Şu anda Karadağ'da yaşayan Sunny, kedisi ve köpeğiyle birlikte bir minibüste göçebe yaşam tarzı yaşadığını anlattı. Sunny'nin paylaştıklarından sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları Sunny'e destek verirken bazıları ise bunu mantıklı bulmadı.
The Sun'da yer alan habere göre; internette 'thenomadicsunny' adıyla bilinen kadın, sık sık yolda yaşamakla ilgili ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir video Sunny, düşük bütçeli yaşam tarzını şöyle anlattı: "Altı yılı aşkın süredir kira ödemiyorum! İşte böyle..."
Daha sonra şöyle açıkladı: "Kedim ve köpeğimle birlikte minibüsümde şehirlerde bu şekilde gizlice kamp yapıyorum. Ve bana güvenmelisin çünkü altı yıldır bir minibüste yaşıyorum ve hiç park cezası almadım."
Gizli kamp, kamp yapmak için tasarlanmayan kentsel bir alanda kamp yapma eylemi anlamına geliyor.
Gizlice kamp kurabileceğiniz 'kamp alanları' olmasa da, bazıları dikkat çekmeden gece boyunca minibüslerini bir yere park ederek orada konaklayabiliyor.