'6 yıldır bir kuruş kira ödemedim' Formülünü paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 'Yıllar önce evsizdim'

"6 YILDIR BİR MİNİBÜSTE YAŞIYORUM"

Daha sonra şöyle açıkladı: "Kedim ve köpeğimle birlikte minibüsümde şehirlerde bu şekilde gizlice kamp yapıyorum. Ve bana güvenmelisin çünkü altı yıldır bir minibüste yaşıyorum ve hiç park cezası almadım."