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    4. '6 yıldır bir kuruş kira ödemedim' Formülünü paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 'Yıllar önce evsizdim'

    '6 yıldır bir kuruş kira ödemedim' Formülünü paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 'Yıllar önce evsizdim'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    15.02.2024 17:05 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada dijital içerik üreticisi olan genç bir kadın, 6 yıldır bir kuruş bile kira ödemediğini paylaştığı videosuyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Köpeği ve kedisiyle birlikte bir minibüste yaşadığını söyleyen kadının yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi. Genç kadını destekleyenlerin sayısı epey fazlayken eleştiren ve yaptığını mantıksız bulanlar da çoktu. Ona, "Evsiz" diyenlere ise "Minibüste yaşamak hayatımı kurtardı, yıllar önce evsizdim" diye yanıt verdi.

    Sosyal medyada bir kadın, 6 yıldır bir kuruş kira ödemediğini açıkladı. Şu anda Karadağ'da yaşayan Sunny, kedisi ve köpeğiyle birlikte bir minibüste göçebe yaşam tarzı yaşadığını anlattı. Sunny'nin paylaştıklarından sonra sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazıları Sunny'e destek verirken bazıları ise bunu mantıklı bulmadı.

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    EVİNİ VE KİRA ÖDEMEDEN YAŞAMA SIRRINI PAYLAŞTI

    The Sun'da yer alan habere göre; internette 'thenomadicsunny' adıyla bilinen kadın, sık sık yolda yaşamakla ilgili ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşıyor.

    Sosyal medyada paylaşılan bir video Sunny, düşük bütçeli yaşam tarzını şöyle anlattı: "Altı yılı aşkın süredir kira ödemiyorum! İşte böyle..."

    "6 YILDIR BİR MİNİBÜSTE YAŞIYORUM"

    "6 YILDIR BİR MİNİBÜSTE YAŞIYORUM"

    Daha sonra şöyle açıkladı: "Kedim ve köpeğimle birlikte minibüsümde şehirlerde bu şekilde gizlice kamp yapıyorum. Ve bana güvenmelisin çünkü altı yıldır bir minibüste yaşıyorum ve hiç park cezası almadım."

    Gizli kamp, kamp yapmak için tasarlanmayan kentsel bir alanda kamp yapma eylemi anlamına geliyor.

    Gizlice kamp kurabileceğiniz 'kamp alanları' olmasa da, bazıları dikkat çekmeden gece boyunca minibüslerini bir yere park ederek orada konaklayabiliyor.

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    sosyal medya Kira eo
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