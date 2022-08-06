8-14 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? 8 Ağustos haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

8-14 Ağustos haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sakin bir hafta bekliyor. 8-14 Ağustos haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

8-14 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Bu hafta Kova burcundaki dolunay sizin için tamamen aidiyetle ilgili olacak. Arkadaş grubunuz, topluluğunuz hatta iş arkadaşı ilişkileriniz son birkaç yılda çok değişti ve son zamanlarda sosyal bir kanal bulamıyormuşsunuz gibi geliyor. Son zamanlardaki sarsıntılar, sizi karşılıklı yardım ve önemsediğiniz diğer nedenlerle daha fazla ilgilenmeye itiyor. Eski grubunuzun anlayamadığı bir şey olsa bile, bu hafta bir fark yaratabileceğinizi düşündüğünüz yere gidin.

BOĞA Kova burcundaki dolunay, kariyeriniz veya kamusal yaşamınız için büyük bir an getiriyor. İster terfi alıyor olun ister işinizde yeni bir aşamaya adım atıyor olun ya da yalnızca evden daha fazla çıkmaya kararlı olun, bu ani görünürlük size yeni bir soluk getiriyor! Ama aynı zamanda, bunun yerine saklanmak istemenize neden olan bazı büyük duyguları yüzeye çıkarıyor. Hazır olup olmadığınızı veya bunu hak edip etmediğinizi sorgulamak yerine, heyecanlanmadan büyük değişim boyunca nefes almaya çalışın.

İKİZLER Kova burcundaki dolunay seyahat, yüksek öğrenim ve maneviyat sektörünüzü aydınlatıyor. Bu, başka bir ülkeye taşınma, lisansüstü okula başvurma veya (en gerçekçi olarak) tüm hafta sonunu kitaplığınızın kitaplarına dalmış olarak geçirme arzunuzu canlandırıyor. Şu anda yaptığınız işlerin çoğu içsel ve zihninizi genişletmekle ilgili, bu yüzden grup sohbetinde veya kafede kaçırdığınız şeyler hakkında çok fazla endişelenmeyi bırakın. Bir sonraki maceranızdan sonra dedikoduları yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ Kova burcundaki dolunay, paylaşılan kaynaklar sektörünüzü aydınlatıyor ve bu hafta borçlar, krediler veya sözleşme görüşmeleriyle ilgili devam eden bir sorunu ön plana çıkarıyor. Haberler iyi olsa bile, bazı anlaşmalar lehinize gidiyor, serbest çalışma oranınız artıyor veya büyükanne ve büyükbabanızın vasiyetiyle ilgili sorun nihayet çözülüyor... Her ne oluyorsa duygusal olarak zorlayıcı olacak. İster bir saç kesimi olsun ister rahatlamak için bir aşk romanında birkaç saat kaybolmak olsun, kişisel bakımınıza zaman ayırın.