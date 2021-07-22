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  4. 8 dile tercüme edilmişti! Sabıka kaydına e-Devlet'ten 850 bin erişim!

8 dile tercüme edilmişti! Sabıka kaydına e-Devlet'ten 850 bin erişim!

22.07.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama ile 850 binden fazla kişi, e-Devlet üzerinden 8 dile tercüme edilen sabıka kaydına ulaştı. Uygulamanın başlangıcından bu yana en fazla İngilizceye çevrilen sabıka kaydı alındı.

Yazılım, Adalet Bakanlığı personeli tarafından geliştirildi. 20 Mart 2016'dan beri yabancı dile çevrilen sabıka kayıtları e-Devlet aracılığıyla sağlanıyor. Adliyelerden alınan tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları online ortamdan çıkartılabiliyor. E-Devlet üzerinden ilk olarak Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde verildi.

Sabıka kaydına e-Devlet'ten 850 bin erişim!

Uygulama gelişince Portekizce, Danca ve Flemenkçe dilleri de eklendi. Bunun sonucunda talep eden herkes elektronik ortamdan internete erişim sağlayarak tercüme edilen sabıka kayıtlarına ulaşabiliyor.
Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; bugüne kadar 675 bin 751 İngilizce, 42 bin 260 Fransızca, 88 bin 318 Almanca, 10 bin 323 İtalyanca, 12 bin 612 İspanyolca, 7 bin 612 Portekizce 12 bin 228 Flemenkçe, ve bin 704 Danca olmak üzere toplam 850 bin 808 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDEN DE ALINABİLİR

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDEN DE ALINABİLİR
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda, hayatını yurt dışında idame ettiren vatandaşların adli sicil belgesini yurt dışı temsilciliklerinden alabileceği aktarıldı.
Söz konusu hizmet 8 Temmuz 2019'da başladı. Bu hizmet; Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde adli sicil kayıtları, vatandaşların isteğine göre veriliyor.
Yaklaşık olarak 2 yıl gibi bir süre içerisinde yurt dışı temsilciliklerinden 38 binin üzerinde sabıka kaydı alındı. Vatandaşlar, yurt dışı temsilciliklerinden 22 bin 984 Türkçe, 7 bin 997 İngilizce, 2 bin 372 Almanca, 146 Flemenkçe, 826 İspanyolca, 2 bin 907 Fransızca, 715 Portekizce, 56 İtalyanca ve 3 Danca dillerinde sabıka kaydı aldı.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet Adalet Bakanlığı

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