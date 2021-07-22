8 dile tercüme edilmişti! Sabıka kaydına e-Devlet'ten 850 bin erişim!

Yazılım, Adalet Bakanlığı personeli tarafından geliştirildi. 20 Mart 2016'dan beri yabancı dile çevrilen sabıka kayıtları e-Devlet aracılığıyla sağlanıyor. Adliyelerden alınan tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları online ortamdan çıkartılabiliyor. E-Devlet üzerinden ilk olarak Almanca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde verildi.

Sabıka kaydına e-Devlet'ten 850 bin erişim!

Uygulama gelişince Portekizce, Danca ve Flemenkçe dilleri de eklendi. Bunun sonucunda talep eden herkes elektronik ortamdan internete erişim sağlayarak tercüme edilen sabıka kayıtlarına ulaşabiliyor.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; bugüne kadar 675 bin 751 İngilizce, 42 bin 260 Fransızca, 88 bin 318 Almanca, 10 bin 323 İtalyanca, 12 bin 612 İspanyolca, 7 bin 612 Portekizce 12 bin 228 Flemenkçe, ve bin 704 Danca olmak üzere toplam 850 bin 808 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDEN DE ALINABİLİR Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda, hayatını yurt dışında idame ettiren vatandaşların adli sicil belgesini yurt dışı temsilciliklerinden alabileceği aktarıldı.

Söz konusu hizmet 8 Temmuz 2019'da başladı. Bu hizmet; Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde adli sicil kayıtları, vatandaşların isteğine göre veriliyor.