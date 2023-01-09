9-15 Ocak 2023 haftası burçları neler bekliyor? 9-15 Ocak 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

9-15 Ocak 2023 haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sosyal anlamda yenilenmeye işaret eden bir hafta bekliyor. Pazartesi günü Kova burcundaki Venüs’ün hareketiyle birlikte hiç beklemediğiniz anlarda karşınıza çıkan sürprizlerle birlikte yüzünüzün güldüğünü fark edeceksiniz. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

9-15 OCAK HAFTALIK BURÇLAR...

KOÇ Pazartesi günü Kova burcundaki Venüs Mars'ı İkizler burcunda üçgen açı yaptığında haftaya derin sohbetler yaparak başlayacaksınız. Yakın arkadaşlarınız, aile üyeleriniz hatta yeni tanıştığınız insanlarla kurduğunu diyaloglarda kendinizi ifade etme konusunda iyi olduğunu fark edeceksiniz. Uzun bir gerileme mevsiminin ardından, Perşembe günü Mars iletişim bölgenizde ilerlediğinde nihayet kendinizi bulmaya başladığınızı göreceksiniz. Artık nihayet kelimeleri bulabildiğinize göre, fikirler konusunda tutkulu olmak, heyecan verici projeler üzerinde çalışmak ve herkese gerçekten nasıl hissettiğinizi anlatmak için harika bir zaman. Cuma günü aşk hayatınızda hiç tahmin etmediğiniz bir sürprizle karşılacaksınız. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca, tanıştığınız herkes üzerinde harika bir ilk izlenim bırakabileceksiniz.

BOĞA Bu hafta özellikle maddi ve finansal konuların gündemde olduğu bir hafta olacak. Uzun bir duraksama döneminin sonrasında Perşembe günü Mars’ın hareketiyle birlikte finansal konuların üstesinden gelmeye başlayacağınız bir döneme geçiyorsunuz. Maddi ve finansal konularda yarattığınız olumlu tablo ne yazık k Cum gününden itibaren ikili ilişkilerdeki denge atmosferinin bozulmasına neden olacak. Aşk hayatınızdaki dengesizlikler hem sizin hem de karşınızdaki kişinin adım atmasına engel olacak. Bir süre ekip çalışmalarından uzak bir şekilde bireysel hareket etmek iş ve kariyer kapısında daha verimli olmanıza yardımcı olacak.

İKİZLER Haftanın en başında Kova burcundaki Venüs’in Mars ile oluşturduğu üçgen açı aşk hayatınızın hareketlenmesine neden olacak. Kendinizi bir anda romantik komedi filmlerini süsleyen bir aşk hikayesinin başrolü olarak bulabilirsiniz. Eğer mevcut durumda olumsuz bir gidişat sergileyen ilişkiniz varsa artık bu konuda emek ve çaba göstermenin zamanı geldi. Bu ilişkiyi yürütmeye kararlıysanız onarım için bağlantı kurmanın ve düşünceleri paylaşmanın önemini unutmamanız gerekiyor. Uzun bir gerileme döneminin ardındna Mars’ın perşembe gününden itibaren başlayan ilerleme hareketi rahat bir nefes almanıza yardımcı olacak. İşlerin kendiliğinden akışına girdiğini görecek ve yeni fırsatları yakalamak için enerjinizi hazırlayacaksınız.

YENGEÇ Perşembe günü Mars doğrudan şifa bölgenize doğru hareket ettiği için aslında kendinizle bir iç hesaplaşma noktasına geleceksiniz. Özellikle geçmişte halının altına süpürdüğünüz birtakım sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yüzleşmeden duygularınızı anlamlandıramayacağınızı unutmamanız gerekir. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin ve yolunuza devam edin. Cuma günü artık kendinize gizlediğiniz bazı sırlarınızı açığa çıkartacak ve özellikle ikili ilişkiler konusunda radikal kararlar vermeye başlayacaksınız. İster aşkınızı resmileştirin, ister yeni bir iş unvanı alın, hedeflerinize bağlı kalmanın ve her şeyi açıktan açığa gerçekleştirmenin zamanı geldi. Özellikle Cuma günü Oğlak burcundaki güneş Balık burcundaki Neptün'ü 60 derecelik açıya getirdiğinde aşk cüretkar bir maceraya dönüşecek.