9 aydır batık olan Kafkametler'in enkazı kaldırıldı! 7 kişi hala kayıp

BULUNAN 64 KEMİP PARÇASINDAN 20'Sİ HAYVANA AİT ÇIKTI

Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlendi; kalan 44 kemik parçasının incelemeleri ise devam ediyor.