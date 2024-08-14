HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 9 aydır batık olan Kafkametler'in enkazı kaldırıldı! 7 kişi hala kayıp

9 aydır batık olan Kafkametler'in enkazı kaldırıldı! 7 kişi hala kayıp

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.08.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta geçen yıl Kasım ayında batan Kafkametler isimli yük gemisinin enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları denizde ve kıyı kesiminde devam ederken bulunan 64 kemik parçasının Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonrası 20'sinin hayvana ait olduğu ortaya çıktı. Kalan 44 kemik parçasının ise adli tıp kurumunda incelemeleri sürüyor.

Rusya'nın Temryuk limanından aldığı yükü Aliağa limanına götürmek üzere yola çıkan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battı. Olayın hemen ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

DENİZDEN BİN 421 TON ENKAZ KALDIRILDI

DENİZDEN BİN 421 TON ENKAZ KALDIRILDI

Arama çalışmalarının beşinci gününde 12 Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geri kalan 7 mürettebatı olan gemi kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i bulma çabaları aralıksız devam etti.

14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi, "Kafkametler" gemisi enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bin 421 ton enkaz kaldırıldı.

BULUNAN 64 KEMİP PARÇASINDAN 20'Sİ HAYVANA AİT ÇIKTI

BULUNAN 64 KEMİP PARÇASINDAN 20'Sİ HAYVANA AİT ÇIKTI

Tarama çalışmaları sırasında bulunan 64 kemik parçası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlendi; kalan 44 kemik parçasının incelemeleri ise devam ediyor.

ENKAZ ÇIKARMA FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

ENKAZ ÇIKARMA FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Valilikten yapılan açıklamada "Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir.

Bu tarih itibariyle enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
gemi batik enkaz
En Çok Okunan Haberler
Emeklilere promosyonun yanı sıra yeni avantajlar geliyor!

Emeklilere promosyonun yanı sıra yeni avantajlar geliyor!

''Onu bir daha hiçbir stadyuma sokmam''

''Onu bir daha hiçbir stadyuma sokmam''

AK Parti'ye kimler katılacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

AK Parti'ye kimler katılacak? Canlı yayında tek tek açıkladı

Bomboş yolda yaşanan olay izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!

Bomboş yolda yaşanan olay izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı!

Belediyeye kendi resmini astırdı!

Belediyeye kendi resmini astırdı!

Kimisi yatakta kimisi perdenin arkasında yarı çıplak yakalandı

Kimisi yatakta kimisi perdenin arkasında yarı çıplak yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.