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Acı çekmenize gerek yok! İstenmeyen tüylerinizi doğal olarak yok edecek çözümler

06.12.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler özellikle kadınların en rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. Jilet ve ağda işlemlerinden sonra hemen çıkan istenmeyen tüyler yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özel günlerde ve tatillerde oldukça can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmak için doğal çözümler bulunuyor. İstenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal çözümleri arıyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çok çeşitli yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemler ya çok pahalı ya da tüyleri kısa sürede eski haline getiriyor. Kadınlar istenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmak için çözüm önerileri arıyor. Epilasyonun istenmeyen tüyler için en etkili yöntem olduğu bilinse de ücreti ve ciltte yanık oluşturma riski kadınların bu konudan uzaklaşmasını sağlıyor.

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Her evde bulunan temel malzemeler ile istenmeyen tüylerden arınmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Ancak bu yöntemleri denemeden önce cildinizin ufak bir yerinde test etmeniz gerekiyor. Eğer cildinizde alerjik reaksiyon görülmezse düzenli kullanımlarda istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

İSTENMEYEN TÜYLERDEN DOĞAL YOLLA KURTULMAK İÇİN

TUZLU SU

TUZLU SU
Tuzlu su, cildimizdeki tüyleri zayıflatıp kolayca çıkartmaya yardımcı olur. Bunun için bir bardak tuzlu su hazırlayın ve bu suya havluyu batırarak cildinize uygulayın. Bu sırada havluyu cildinize doğru hafifçe ovalayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve tüylerinizi tuzlu su ile yumuşatmaya bırakın. Daha sonra, tüyleri hafifçe çekip çıkarabilirsiniz.

ŞEKER + LİMON + TARÇIN

ŞEKER + LİMON + TARÇIN
Tuzlu su, cildimizdeki tüyleri zayıflatıp kolayca çıkartmaya yardımcı olur. Bunun için bir bardak tuzlu su hazırlayın ve bu suya havluyu batırarak cildinize uygulayın. Bu sırada havluyu cildinize doğru hafifçe ovalayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve tüylerinizi tuzlu su ile yumuşatmaya bırakın. Daha sonra, tüyleri hafifçe çekip çıkarabilirsiniz.

SİRKELİ SU

SİRKELİ SU
Sirke, cildi düzleştirici ve tüyleri yumuşatıcı özelliklere sahiptir. Bunun için bir bardak sıcak suyun içine bir yemek kaşığı sirke koyarak karıştırabilir ve bu karışımı istenmeyen tüylerin bulunduğu bölgeye uygulayabilirsiniz. 15-20 dakika beklettikten sonra tüyleri nazikçe sünger yardımıyla silin.

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL
Toz zerdeçal ve süt ile hazırlanan zerdeçal kürü, etkili formülü ile istenmeyen tüylerden kısa sürede kurtulmanıza yardımcı oluyor. Zerdeçal kürünü hazırlamak için, uygun bir kaseye bir miktar toz zerdeçalı koyun. Üzerine macun kıvamı elde edene kadar süt ekleyin. Hazırladığınız bu karışımı ağda sonrası cildinize uygulayın. Karışımın yarım saat boyunca cildinizde kalmasını sağlayın ve sürenin sonunda cildinizi ılık su ile temizleyin. Daha etkili sonuç için bu kürün haftada 3-4 kere uygulanması tavsiye edilmektedir.

YUMURTA AKI

YUMURTA AKI
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekerin karışımıyla elde edilen bu kür, düzenli olarak kullanıldığında istenmeyen tüyleri önemli ölçüde azaltıyor. Bu kürün hem hazırlanması hem de kullanımı çok basit. Tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı tüyleri aldıktan sonra cildinize masaj yoluyla uygulayın. Hepsi bu kadar!
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limon soğan tarçın zerdeçal zeytinyağı tuz elma sirkesi yumurta akı

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