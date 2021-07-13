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Açık öğretim lise sınavları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

13.07.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Açık öğretim lise sınavları açıklandı mı?" , "AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının yanıtı sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav sonrası öğrencilerin gözleri konuya ilişkin MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınav giriş ekranı 3 Temmuz'da aktifleşmişti. İşte ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleşti. Söz konusu sınav 3 Temmuz'da aktif hale geldi ve 7 Temmuz'da sona erdi. Peki açık öğretim lise sınavları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Sınav sonucu sorgulaması MEB üzerinden yapılıyor.
Sorgulama yapmak için tarayıcınıza : http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ linkini yapıştırınız.
3 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL sınavı 7 Temmuz 23.59'da sona erdi.
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde belli olacağı ve erişime açılacağı öngörülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
sınav AÖL
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