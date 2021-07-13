Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleşti. Söz konusu sınav 3 Temmuz'da aktif hale geldi ve 7 Temmuz'da sona erdi. Peki açık öğretim lise sınavları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...