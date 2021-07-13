Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak gerçekleşti. Söz konusu sınav 3 Temmuz'da aktif hale geldi ve 7 Temmuz'da sona erdi. Peki açık öğretim lise sınavları açıklandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Sınav sonucu sorgulaması MEB üzerinden yapılıyor.
Sorgulama yapmak için tarayıcınıza : http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ linkini yapıştırınız.
3 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL sınavı 7 Temmuz 23.59'da sona erdi.
Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Sınav sonuçlarının iki hafta içerisinde belli olacağı ve erişime açılacağı öngörülüyor.
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