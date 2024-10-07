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  4. Acilen kurtulun! 'Böbrekleri mahveden 7 alışkanlık' Değişimi hemen fark edeceksiniz

Acilen kurtulun! 'Böbrekleri mahveden 7 alışkanlık' Değişimi hemen fark edeceksiniz

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.10.2024 14:01
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Böbrekler, vücudumuzun temizlenmesi ve denge sağlanması açısından kritik rol oynayan organlardan biri. Bazı alışkanlıklar böbrek sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Böbrek sağlığınızı korumak genel sağlığınız için de fayda sağlayacaktır. Böbreklerinizi seviyorsanız acilen kurtulmanız gereken 7 alışkanlığı haberimizde derledik.

Böbrek sağlığımız, genel sağlığımızın önemli bir parçası. Bazı alışkanlıklardan kaçınmak böbrekleri doğrudan korumayı sağlıyor. İşte böbreklerini sevenlerin uzak durması gereken 7 alışkanlık...

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BÖBREKLERE ZARAR VEREN 7 ALIŞKANLIK!

1) AĞRI KESİCİLER

1) AĞRI KESİCİLER
Ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açıyor.

2) AŞIRI TUZ TÜKETİMİ

2) AŞIRI TUZ TÜKETİMİ
Aşırı miktarda tuz böbrek dokusunu bozar ve böbrek taşlarına neden olabilir.

3) İŞLENMİŞ GIDALAR TÜKETMEK

3) İŞLENMİŞ GIDALAR TÜKETMEK
Böbreklerin zarar görmemesi için paketlenmiş gıdalardan ve konserve gıdalardan kaçınmalıdır.

4) YETERİNCE SU İÇMEMEK

4) YETERİNCE SU İÇMEMEK
Vücudun susuz kalması böbreklerin düzgün çalışmasına engel olur.

5) UYKUSUZLUK

5) UYKUSUZLUK
Uyku yoksunluğu böbrek fonksiyonlarının daha hızlı bozulmasına neden olur.
Anahtar Kelimeler:
böbrek
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