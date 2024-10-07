Acilen kurtulun! 'Böbrekleri mahveden 7 alışkanlık' Değişimi hemen fark edeceksiniz

Böbrek sağlığımız, genel sağlığımızın önemli bir parçası. Bazı alışkanlıklardan kaçınmak böbrekleri doğrudan korumayı sağlıyor. İşte böbreklerini sevenlerin uzak durması gereken 7 alışkanlık...

Aşırı miktarda tuz böbrek dokusunu bozar ve böbrek taşlarına neden olabilir.

Böbreklerin zarar görmemesi için paketlenmiş gıdalardan ve konserve gıdalardan kaçınmalıdır.

Vücudun susuz kalması böbreklerin düzgün çalışmasına engel olur.

5) UYKUSUZLUK

Uyku yoksunluğu böbrek fonksiyonlarının daha hızlı bozulmasına neden olur.