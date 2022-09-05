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Adalet Bakanlığı Hakim savcı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı 1500 hakim savcı alımı başvuru şartları nelerdir?

05.09.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı 1500 hakim savcı alımı başvuru tarihleri ve şartları yapılan açıklama ile netlik kazandı. Bakanlık yazılı sınav ve mülakat ile 1500 hakim savcı alımı yapılacağını duyurdu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi bilgi edinmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı Hakim savcı sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı 1500 hakim savcı alımı başvuru şartları nelerdir?

Hakim savcı alımı başvuruları için süreç devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaklaşık 2 ay önce yaptığı açıklamada 1500 hakim ve savcı adayı alacaklarını duyurmuştu. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleştirilecek. "Adalet Bakanlığı Hakim savcı sınavları ne zaman?", "Adalet Bakanlığı 1500 hakim savcı alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI SINAVLARI NE ZAMAN 2022?

Hakim savcı alımına ilişkin sınav 26-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre; 1500 hakim savcı alımında başvurular 4 Ekim tarihinde başlayacak.

HAKİM SAVCI SINAVLARI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

HAKİM SAVCI SINAVLARI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular, 4 Ekim tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak. Geç başvuru günü ise 18 Ekim 2022 olacak.

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

SINAVA BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

"Türk vatandaşı olmak,

Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1987 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)

Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1977 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)
Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak."
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Anahtar Kelimeler:
Savcı sınav Adalet Bakanlığı hakim
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