Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1 Mart Salı ila 17 Mart Perşembe günü arasında alındı. Bakanlığa sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alınacak. Gözler bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Konya ilişkin detaylar haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alınacak. 1 Mart Salı günü başlayan başvuru alımı 17 Mart Perşembe günü sona erdi.

Adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacağı biliniyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: