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Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

07.04.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı 1 Mart Salı ila 17 Mart Perşembe günü arasında alınan başvurular sonrası merak konusu oldu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek için başvuru yapan adaylar yapılacak açıklamayı bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1 Mart Salı ila 17 Mart Perşembe günü arasında alındı. Bakanlığa sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alınacak. Gözler bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı 2022? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Konya ilişkin detaylar haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alınacak. 1 Mart Salı günü başlayan başvuru alımı 17 Mart Perşembe günü sona erdi.
Adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacağı biliniyor.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Adalet Bakanlığı
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