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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.04.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 1 Mart ve 17 Mart tarihleri aralığında başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakanlık tarafından 12 bin 823 personel alınacak. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 1 Mart Salı ila 17 Mart Perşembe günü arasında alındı. Bakanlığa sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alınacak. Kurumdan yapılan duyuruda uygulamalı sınava girmeye hak kazanan vatandaşların açıklanacağı tarih ile ilgili bilgiye de yer verildi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu? Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."
Bakanlıktan yapılan açıklamada zabıt kâtibi unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ile ilgili ise şu ifade yer verildi:
"Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır."
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Adalet Bakanlığı
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