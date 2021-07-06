Adanalı Azeri gelin beğeni topluyor! ''Kıskananlar çatlasın, herkes onun gibi olsa Türkiye'nin sırtını kimse bükemez''

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 1600 rakımlı Gökmenler Mahallesinde yaşayan Muhammed Yazar (55) 2 yıl önce Azerbaycanlı Elmas Hüdaverdiyave Yazar (55) ile evlendi. ''KISKANANLAR ÇATLASIN'' Eşi ile çok huzurlu ve mutlu bir hayat sürdüğünü anlatan Muhammed Yazar, "İkinci yılımızı bitirdik. Burada köpeklerim var, atım var, keçilerim var. Onun için zor oldu ama başardı. Keçiyi hiç hayatında görmemiş şimdi sağmasını biliyor. Peyniri hep manavdan alırmış şimdi ustası oldu. Köydekiler kıskanıyor ama kıskananlar çatlasın. El bizim umurumuzda değil. Mutluluğun sırrı saygı ve sevgi. Ülkemde herkes eşim gibi çalışsa Türkiye’nin sırtını 52 değil 102 ülke bükemez. Kışın benimle birlikte çamda mezla toplarız, evde bırakırım keçileri yavrulatır, odun taşır” diyerek eşine övgüler yağdırdı.

DOKUNMAYA KORKUYORDU! ŞİMDİ SAĞIYOR, DOĞUM YAPTIRIYOR

Evlenip ilk geldiğinde uzaktan sevdiği hayvanlara ilk kez dokunduğunu anlatan Elmas Hüdaverdiyave Yazar da, “Beyefendiyi sevdiğimden mi bu memleketin güzelliğinden mi bir daha gidemedim. Azerbaycan’da havaalanında çalışıyordum. Bursa’dan giyim için kıyafet alıyordum. Gürcistan’da sorun oldu Türkiye’ye geldim bir daha gidemedim. İyi ki Gürcistan beni bırakmadı. Burada kocama yardım ediyorum. Dağdan odun getiriyorum, peynir yapıyorum, ot doğruyorum” diye konuştu.

''BÖYLE HAYAT YAŞAMADIĞIM İÇİN ZORLANDIM'' Keçiye korka korka dokunduğunu şimdi ise adeta uzmanı olduğunu söyleyen Elmas Hüdaverdiyave Yazar, "Keçi ile tekeyi karıştırıyordum. Tavuklara buğday veriyordum köpek yiyordu. Köpeklere süt veriyordum tavuk içiyordu. Çok şaşkındım ilk geldiğimde. İlk başta yanlışlarım çok oldu.

Köydeki kadınlar ‘o Azerbaycanlı hiçbir şey anlamaz’ diyorlar ama yaptığım peyniri seve seve yiyorlar. İnanmıyorlar benim yaptığıma. Biraz internetten biraz komşumdan bilgi aldım elimin tatlılığını da kattım daha güzel oldu.