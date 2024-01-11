Adaylığı açıklanmayınca istifa etti: Duyduklarımızdan fazlası da varmış... Akşener'in fotoğrafını söktürürken söylediği sözler dikkat çekti

Yusuf Üras, "İYİ Parti'ye parti içerisindeki arkadaşlarımızın tavsiyesiyle katıldık. Daha sonraki süreçte bize 'Partimizin adayısınız' demişlerdi. Meral Hanımla, Burak Akburak'la ve partinin bütün kademeleriyle görüştüğümüzde bize 'Adayımızsınız' dediler. Hatta binamızın giydirilmesinin dizaynına varıncaya kadar genel merkez yaptırdı. Bununla ilgili Burak Akburak, bu giydirmenin doğru olacağını Meral Hanım'ın da oraya konulması gerektiğini söyledi. Adaylığımız onaylandı. Fakat daha sonra adaylığımızın açıklanması geriye bırakıldı. Kemer'in rantının büyük olduğunu bilen bütün partiler adaylık açıklamalarını en sona bırakıyor. Dolayısıyla İYİ Parti de sonraya bıraktı. Başka partiden aday olamayanların, partisinden aday olmasını isteyerek, pazarlık oluşturmaya çalıştı. Bu süreç, 1 hafta, 15 gün sürecinde devam ediyordu. Biz bu süreçte bugün saat 14.00 olarak kendilerine son süre verdik. Dedik ki 'Bugün saat 14.00'e kadar açıklamayı yaptınız yaptınız yoksa biz yolumuza devam edeceğiz' dedik. Çünkü yaptıkları şey şuydu, başka partiden aday olamayanların bu partide pazarlık masasına oturtulup, ihale yapılmaktadır. Biz de bu ihaleye girmiyoruz ve girmeyeceğiz de. Biz adaylığı satın almayacağız. Biz Kemer'e hizmet etmek için varız" dedi.