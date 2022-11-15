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  4. Adeta kimyasal bomba: Sakın kullanmayın! Birleşince zehir saçan temizlik malzemeleri

Adeta kimyasal bomba: Sakın kullanmayın! Birleşince zehir saçan temizlik malzemeleri

15.11.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik hayatımızı devam ettirebilmemizi sağlayan en temel ihtiyaçlar arasında bulunuyor. Hijyenden uzak yaşamak sağlığımızı tehdit etse de temizlik sırasında kullanılan ürünler oldukça tehlikeli olabiliyor. Fazlasıyla kimyasal içeren temizlik ürünlerini karıştırmak adeta zehir saçıyor. İşte asla beraber kullanılmaması gereken temizlik malzemeleri...

Temizlik sırasında deterjanları, temizlik ürünlerini karıştırarak daha etkili sonuçlar alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karıştırılan temizlik ürünleri evinizin temiz olmasını sağlarken sağlığınızı ve eşyaların ömrünü mahvediyor. Birleştirilen bazı temizlik malzemeler kimyasal reaksiyona girebiliyor.

KARIŞTIRMAMANIZ GEREKEN TEMİZLİK MALZEMELERİ

ÇAMAŞIR SUYU VE ALKOL

ÇAMAŞIR SUYU VE ALKOL
Bu iki kimyasalın kombinasyonu kloroform ve muriatik (hidroklorik) asit üretir. Sinir sistemi, akciğer, böbrek, karaciğer, gözler ve ciltte hasara neden olabilirler. Ayrıca yüksek oranda kloroform baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı ve hatta ölüme dahi sebep olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK
Bu kombinasyon sağlığınız için gerçekten tehlikeli. Çamaşır suyu ve amonyak kombinasyonu, solunum sistemine ciddi hasar verebilecek zehirli gazlar üretir. Dahası, yüksek konsantrasyonlarda amonyak ve kloramin (çok zehirli bir gaz) çok tehlikeli bir patlayıcı madde üretir.

ÇAMAŞIR SUYU VE DİĞER DETERJANLAR

ÇAMAŞIR SUYU VE DİĞER DETERJANLAR
Cam temizleyicileri, tuvalet temizleyicileri ve bulaşık makinesi deterjanları gibi kimyasal ev ürünlerinin çamaşır suyuyla kombinasyonu klor gazı ürettiği için asla karıştırılmamalıdır. Çok düşük oranda ya da kısa süre maruz kalmak dahi ciddi solunum ve göz problemlerine neden olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE

ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE
Çamaşır suyuna zayıf bir asit eklemek, ciddi kimyasal göz yanıkları ve akciğer hasarına neden olabilecek zehirli gazlar üretir.

KARBONAT VE SİRKE

KARBONAT VE SİRKE
Sirke asitli iken, kabartma tozu zayıf bir bazdır. Bu yüzden karıştırıldıklarında birbirlerini nötralize ederek su üretir ve çözeltiyi neredeyse yararsız hale getirirler. Fakat buradaki en tehlikeli şey, kombinasyonun kapalı bir kapta karıştırılması durumunda patlamaya neden olmasıdır.
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alkol karbonat sirke çamaşır suyu temizlik deterjan amonyak oksijenli su

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