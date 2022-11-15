Adeta kimyasal bomba: Sakın kullanmayın! Birleşince zehir saçan temizlik malzemeleri

Temizlik sırasında deterjanları, temizlik ürünlerini karıştırarak daha etkili sonuçlar alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karıştırılan temizlik ürünleri evinizin temiz olmasını sağlarken sağlığınızı ve eşyaların ömrünü mahvediyor. Birleştirilen bazı temizlik malzemeler kimyasal reaksiyona girebiliyor.

KARIŞTIRMAMANIZ GEREKEN TEMİZLİK MALZEMELERİ

ÇAMAŞIR SUYU VE ALKOL Bu iki kimyasalın kombinasyonu kloroform ve muriatik (hidroklorik) asit üretir. Sinir sistemi, akciğer, böbrek, karaciğer, gözler ve ciltte hasara neden olabilirler. Ayrıca yüksek oranda kloroform baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç kaybı ve hatta ölüme dahi sebep olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE AMONYAK Bu kombinasyon sağlığınız için gerçekten tehlikeli. Çamaşır suyu ve amonyak kombinasyonu, solunum sistemine ciddi hasar verebilecek zehirli gazlar üretir. Dahası, yüksek konsantrasyonlarda amonyak ve kloramin (çok zehirli bir gaz) çok tehlikeli bir patlayıcı madde üretir.

ÇAMAŞIR SUYU VE DİĞER DETERJANLAR Cam temizleyicileri, tuvalet temizleyicileri ve bulaşık makinesi deterjanları gibi kimyasal ev ürünlerinin çamaşır suyuyla kombinasyonu klor gazı ürettiği için asla karıştırılmamalıdır. Çok düşük oranda ya da kısa süre maruz kalmak dahi ciddi solunum ve göz problemlerine neden olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU VE SİRKE Çamaşır suyuna zayıf bir asit eklemek, ciddi kimyasal göz yanıkları ve akciğer hasarına neden olabilecek zehirli gazlar üretir.