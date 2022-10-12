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Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur... Diz ağrılarını bitirmenin doğal yöntemleri

12.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diz ağrısı başlayana kadar ne olduğunu anlayamazsınız. Yönetilmesi en zor ağrılardan biri kronik diz ağrısıdır, çünkü ister ayakta ister otururken dizleriniz birbirine bağlıdır. Yürüyor, merdiven çıkıyor, bisiklete biniyor veya hatta rahat bir uyku pozisyonu bulmaya çalışıyor olsanız da dizleriniz etkilenir. Bu yüzden dizlerinizdeki herhangi bir ağrı tüm gününüzü tamamen etkileyebilir. Diz ağrısını dindirmek için ilaca başvurmadan önce doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Diz ağrısı, hayat kalitesini düşüren rahatsızlıkların başında gelir. Bursit, artrit gibi hastalıklar kronik diz ağrısına neden olabilir. Diz ağrısından kurtulmak için farklı çözüm yöntemleri vardır. Bazı reçeteli ilaçlar, vücudunuzda farklı komplikasyonlara yol açabilir. Diz ağrısını doğal ilaçlarla geçirebilirsiniz.

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İşte diz ağrısını azaltma veya iyileştirme konusunda büyük etkisi olan besinler. Ayrıca ağrı kesici ilaçlara ne kadar bağımlı olduğunuzu önemli ölçüde azaltacak ve vücudunuzu genel olarak sağlıklı tutacaktır.

DİZ AĞRISININ DOĞAL İLAÇLARI

YOĞURT

YOĞURT
Yoğurt lezzetli olmasının yanı sıra zengin bir probiyotik ve kalsiyum kaynağıdır. Probiyotikler sindirim sürecine yardımcı olurken, kalsiyum sağlıklı kemik ve dişlerin oluşumu için gereklidir. Ayrıca her porsiyonda yirmi gramdan fazla protein içerir. Bu nedenle diz ağrısının önlenmesi için gerekli yolu hazırlar.

KIRMIZI BİBER

KIRMIZI BİBER
Kırmızı biber yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden sık sık diz ağrısı çekiyorsanız kırmızı biber yemek de iyi gelecektir. C vitamini, çok ihtiyaç duyulan bazı kolajenlerin üretiminde çok önemlidir. Kolajen eklemlere yapı kazandırır ve kemiğin kasa bağlanmasına yardımcı olur. Bu, diz eklemlerinizi yumuşatmaya ve düzgün hizada tutmaya yardımcı olan bağları, tendonları ve kıkırdağı destekleyerek ağrıyı azaltır. Ağrı kesici ilaçlar almak yerine her zaman kırmızı biber gibi C vitamini içeren yiyecekleri yiyebilirsiniz. Bunu yaparak, dizlerinizin durumunu önemli ölçüde iyileştireceksiniz.

AVOKADO

AVOKADO
Avokado, vücudunuz için sağlıklı olan doymamış yağlar açısından zengin olması sayesinde kremsi bir dokuya sahiptir. Bu yağların çoğu oleik asit formundadır ve araştırmalara göre; bu, iltihabın biyolojik belirteçlerini azaltabilir. Diz ağrınıza neden olan şey ne olursa olsun, iltihaplanma azaldıkça ağrı azalacaktır. Avokado, diğer birçok farklı gıdanın iltihaplanmaya neden olma yeteneğini en aza indiren birkaç gıda arasındadır. Bu nedenle öğünlerinize dahil etmek yararlı bir seçenektir.

HARDAL YAĞI

HARDAL YAĞI
Hardal yağı satın alırken dikkatli olun ve etiketinde hardal esansiyel yağı yazmıyorsa hardal yağını yemekten kaçının. Düz hardal yağınız olduğunda, zeytinyağı hatta hindistancevizi yağı ile karıştırıp ağrıyan dizlerinize masaj yapın ama yemeyin. Hardal esansiyel yağı, ağrılı bölgeye daha sağlıklı bir kan akışı sağlamanıza yardımcı olacak yemeklere baharatlı bir katkı sağlar. Bu olurken, iltihaplanmada bir azalma yaşayacaksınız. Daha fazla fayda için, her ikisi de anti-inflamatuar özelliklerle dolu allisin açısından zengin oldukları için hardal yağı ile biraz soğan ve biraz sarımsak soteleyin.

TAM TAHILLAR

TAM TAHILLAR
Bol miktarda kepekli tahıl yemeyi seçtiğinizde, özellikle bu ağrı egzersizden kaynaklanıyorsa, dizlerinizde yaşadığınız ağrıdan sorumlu olan iltihabı önemli ölçüde azaltırsınız. Ancak dikkatli olun, rafine tahıllara yönelirseniz, bunun yerine iltihabı artıracaksınız. Beyaz ekmek gibi yiyecekleri atlayın ve bunun yerine orijinal tahılın tüm parçalarını koruyacak alternatif ürünlere gidin. Üç kısım tohum, kepek ve endospermdir. Harika alternatifler arasında yulaf ezmesi, kahverengi pirinç, arpa, kinoa ve tam tahıllı zeminden yapılmış ekmekler sayılabilir.
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