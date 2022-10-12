Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur... Diz ağrılarını bitirmenin doğal yöntemleri

Diz ağrısı, hayat kalitesini düşüren rahatsızlıkların başında gelir. Bursit, artrit gibi hastalıklar kronik diz ağrısına neden olabilir. Diz ağrısından kurtulmak için farklı çözüm yöntemleri vardır. Bazı reçeteli ilaçlar, vücudunuzda farklı komplikasyonlara yol açabilir. Diz ağrısını doğal ilaçlarla geçirebilirsiniz. Sedef hastalığına ve alerjiye karşı korur, üreme sağlığını destekler! İşte diz ağrısını azaltma veya iyileştirme konusunda büyük etkisi olan besinler. Ayrıca ağrı kesici ilaçlara ne kadar bağımlı olduğunuzu önemli ölçüde azaltacak ve vücudunuzu genel olarak sağlıklı tutacaktır.

DİZ AĞRISININ DOĞAL İLAÇLARI

YOĞURT Yoğurt lezzetli olmasının yanı sıra zengin bir probiyotik ve kalsiyum kaynağıdır. Probiyotikler sindirim sürecine yardımcı olurken, kalsiyum sağlıklı kemik ve dişlerin oluşumu için gereklidir. Ayrıca her porsiyonda yirmi gramdan fazla protein içerir. Bu nedenle diz ağrısının önlenmesi için gerekli yolu hazırlar.

KIRMIZI BİBER Kırmızı biber yüksek miktarda C vitamini içerdiğinden sık sık diz ağrısı çekiyorsanız kırmızı biber yemek de iyi gelecektir. C vitamini, çok ihtiyaç duyulan bazı kolajenlerin üretiminde çok önemlidir. Kolajen eklemlere yapı kazandırır ve kemiğin kasa bağlanmasına yardımcı olur. Bu, diz eklemlerinizi yumuşatmaya ve düzgün hizada tutmaya yardımcı olan bağları, tendonları ve kıkırdağı destekleyerek ağrıyı azaltır. Ağrı kesici ilaçlar almak yerine her zaman kırmızı biber gibi C vitamini içeren yiyecekleri yiyebilirsiniz. Bunu yaparak, dizlerinizin durumunu önemli ölçüde iyileştireceksiniz.

AVOKADO Avokado, vücudunuz için sağlıklı olan doymamış yağlar açısından zengin olması sayesinde kremsi bir dokuya sahiptir. Bu yağların çoğu oleik asit formundadır ve araştırmalara göre; bu, iltihabın biyolojik belirteçlerini azaltabilir. Diz ağrınıza neden olan şey ne olursa olsun, iltihaplanma azaldıkça ağrı azalacaktır. Avokado, diğer birçok farklı gıdanın iltihaplanmaya neden olma yeteneğini en aza indiren birkaç gıda arasındadır. Bu nedenle öğünlerinize dahil etmek yararlı bir seçenektir.

HARDAL YAĞI Hardal yağı satın alırken dikkatli olun ve etiketinde hardal esansiyel yağı yazmıyorsa hardal yağını yemekten kaçının. Düz hardal yağınız olduğunda, zeytinyağı hatta hindistancevizi yağı ile karıştırıp ağrıyan dizlerinize masaj yapın ama yemeyin. Hardal esansiyel yağı, ağrılı bölgeye daha sağlıklı bir kan akışı sağlamanıza yardımcı olacak yemeklere baharatlı bir katkı sağlar. Bu olurken, iltihaplanmada bir azalma yaşayacaksınız. Daha fazla fayda için, her ikisi de anti-inflamatuar özelliklerle dolu allisin açısından zengin oldukları için hardal yağı ile biraz soğan ve biraz sarımsak soteleyin.