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  4. Ailesinden 3 kişiyi öldürdü, söyledikleri pes dedirtti! 'Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü'

Ailesinden 3 kişiyi öldürdü, söyledikleri pes dedirtti! 'Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü'

24.02.2024 20:30
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Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve iki kızını öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetten çıkışı esnasında söylediği sözler ise pes dedirtti. 3 kişiyi öldürmek suçuyla gözaltına alınan zanlı, “Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü” dedi.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bir sitede dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Suat G. (57) isimli iş insanı, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha (31) ve Mine Güney'i (30) silahla vurarak binadan kaçmış, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısının emniyet çıkışı esnasında söyledikleri şoke etti. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat G. aynı gün içinde Kartal’da bulunan bir spor salonunda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.

KENDİ ARACINI BIRAKIP BAŞKA ARACA BİNMİŞ!

KENDİ ARACINI BIRAKIP BAŞKA ARACA BİNMİŞ!

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra otomobiliyle kaçtığı, bir süre sonra aracını terk ederek bir başka araca bindiği tespit edildi.

Suat G.’yi aracına alan kişinin F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlenirken, olayla ilgisi olabilmesi ihtimali üzerine gözaltına alınan F.D.’nin ifadesinde, “Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de aracımla onu alıp birlikte spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

"BANA KÜFRETTİ, KENDİMİ KAYBETTİM"

"BANA KÜFRETTİ, KENDİMİ KAYBETTİM"

Dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha ve Mine Güney’i silahla vurarak öldüren Salih G.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Zanlının, “Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Suat G. ile olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye aile
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