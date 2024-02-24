Ailesinden 3 kişiyi öldürdü, söyledikleri pes dedirtti! 'Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü'

Suat G.’yi aracına alan kişinin F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlenirken, olayla ilgisi olabilmesi ihtimali üzerine gözaltına alınan F.D.’nin ifadesinde, “Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de aracımla onu alıp birlikte spor salonuna gittik. Yoldayken moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu” dediği öğrenildi.