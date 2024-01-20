AK Parti'de telefonlar bu kez İstanbul’un ilçeleri için çaldı! İşte AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları…

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken AK Parti önemli bir adımı daha atmaya hazırlanıyor. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının da belli olduğu öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaparak belediye başkan adaylarını programa davet etti.

İstanbul’da 37 ilçede aday gösterecek olan AK Parti, Beşiktaş ve Silivri’de MHP adayını destekleyecek.

