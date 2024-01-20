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  4. AK Parti'de telefonlar bu kez İstanbul’un ilçeleri için çaldı! İşte AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları…

AK Parti'de telefonlar bu kez İstanbul’un ilçeleri için çaldı! İşte AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
20.01.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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AK Parti’de yerel seçimlerde İstanbul’da Murat Kurum’un aday olarak açıklamasının ardından gözler ilçeler çevrildi. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının da belli olduğu öğrenildi. Liste ortaya çıktı, ilçe belediye başkan adaylarına görevleri tek tek tebliğ edildi. İşte AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları…

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken AK Parti önemli bir adımı daha atmaya hazırlanıyor. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının da belli olduğu öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaparak belediye başkan adaylarını programa davet etti.

İstanbul’da 37 ilçede aday gösterecek olan AK Parti, Beşiktaş ve Silivri’de MHP adayını destekleyecek.

Keşfet

AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu

AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan

AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğüncü

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