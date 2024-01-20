AK Parti'de telefonlar bu kez İstanbul’un ilçeleri için çaldı! İşte AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları…

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken AK Parti önemli bir adımı daha atmaya hazırlanıyor. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının da belli olduğu öğrenildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sabah Haliç Kongre Merkezi’nde başkan adaylığı açıklanacak isimlere tek tek arayarak görev tebliği yaparak belediye başkan adaylarını programa davet etti.
İstanbul’da 37 ilçede aday gösterecek olan AK Parti, Beşiktaş ve Silivri’de MHP adayını destekleyecek.
AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Tevfik Göksu
AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen
AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan
AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğüncü