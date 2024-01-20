AK Parti İstanbul’da 3 isimden vazgeçti! Erdoğan karar verdi, İstanbul’da üstü çizilen isimler belli oldu

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları da netleşti. 2019'da İstanbul'daki 39 ilçenin 24'ünü AK Parti, 14'ünü CHP kazanmış, Silivri'de de MHP ipi göğüslemişti. Bugün İstanbul adaylarını duyurması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üç ismin üstünü çizdiği belirtildi.

Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'nin adaylarını destekleyecek olan AK Parti'de değişime gidilen ilçeler ise Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli oldu.

AK PARTİ’DE 3 BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Arnavutköy’de Ahmet Haşimi Baltacı’nın yerine İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu aday gösterildi. Bayrampaşa’da Atila Aydıner’in yerine belediye meclis üyesi İlknur Kovaç aday gösterilirken Sultanbeyli’de ise Hüseyin Keskin’in yerine ilçe başkanı Ali Tombaş aday gösterildi.

21 BAŞKAN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Erdoğan, 2019'da AK Parti'nin kazandığı diğer 21 ilçede ise mevcut başkanla yola devam kararı aldı.

