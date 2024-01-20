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  4. AK Parti İstanbul’da 3 isimden vazgeçti! Erdoğan karar verdi, İstanbul’da üstü çizilen isimler belli oldu

AK Parti İstanbul’da 3 isimden vazgeçti! Erdoğan karar verdi, İstanbul’da üstü çizilen isimler belli oldu

20.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim öncesi AK Parti İstanbul’daki hazırlıklarını bugün tamamlıyor. Murat Kurum’un adaylığının açıklanmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. AK Parti 2019 yılında İstanbul’da kazandığı 24 ilçeden 21’inde aynı isimle yola devam kararı aldı. 3 ismin ise üstü çizildi.

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları da netleşti. 2019'da İstanbul'daki 39 ilçenin 24'ünü AK Parti, 14'ünü CHP kazanmış, Silivri'de de MHP ipi göğüslemişti. Bugün İstanbul adaylarını duyurması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üç ismin üstünü çizdiği belirtildi.

Silivri ve Beşiktaş'ta MHP'nin adaylarını destekleyecek olan AK Parti'de değişime gidilen ilçeler ise Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli oldu.

AK PARTİ’DE 3 BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Arnavutköy’de Ahmet Haşimi Baltacı’nın yerine İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu aday gösterildi. Bayrampaşa’da Atila Aydıner’in yerine belediye meclis üyesi İlknur Kovaç aday gösterilirken Sultanbeyli’de ise Hüseyin Keskin’in yerine ilçe başkanı Ali Tombaş aday gösterildi.

21 BAŞKAN YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ

Erdoğan, 2019'da AK Parti'nin kazandığı diğer 21 ilçede ise mevcut başkanla yola devam kararı aldı.

Keşfet

Eyüpsultan: Deniz Köken (Mevcut başkan yeniden aday)

Sultangazi: Abdurrahman Dursun (Mevcut başkan yeniden aday)

Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut başkan yeniden aday)

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut başkan yeniden aday)

Esenler: Mehmet Tevfik Göksu (Mevcut başkan yeniden aday)

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Belediye başkanı İstanbul Recep Tayyip Erdoğan haberler ak parti karar
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