Akıllara Tom Hanks'in Terminal filmini getirmişti! İstanbul Havalimanı'nda personelin yardımıyla yaşayan İranlı akademisyen için karar

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

