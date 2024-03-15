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  4. Akıllara Tom Hanks'in Terminal filmini getirmişti! İstanbul Havalimanı'nda personelin yardımıyla yaşayan İranlı akademisyen için karar

Akıllara Tom Hanks'in Terminal filmini getirmişti! İstanbul Havalimanı'nda personelin yardımıyla yaşayan İranlı akademisyen için karar

15.03.2024 17:35
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Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani, yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyordu. Havalimanı personelinin de yardımcı olduğu Kaviani'nin durumu Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirmişti. İran'a da gitmek istemeyen akademisyen Dr. Shiva Kaviani havalimanı polisi tarafından Silivri'deki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bir dönem Kanada'nın Toronto kentinde hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri dönmüş ve buradan Kanada'ya geri dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

Ret cevabı alan İranlı akademisyen Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitmişti.
Buradan da ret cevabı alan akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DA GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ

KANADA'YA GİDEMEDİ; İRAN'A DA GERİ DÖNMEK İSTEMEDİ
Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatını sürdürdü.
İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti.
Yapılan görüşmeler sonrasında İranlı Dr. Shiva Kaviani, işlemlerinin tamamlanması için İl Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Anahtar Kelimeler:
İran Tom Hanks İstanbul Havalimanı
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