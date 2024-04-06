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  4. Akın akın Muğla'ya geliyorlar! Bayram tatili başladı, kent girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

Akın akın Muğla'ya geliyorlar! Bayram tatili başladı, kent girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

06.04.2024 13:52
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün başladı, vatandaşlar yollara düştü. İstanbul'da dün akşam iş çıkışı başlayan bayram trafiği, sabah saatlerinde de devam etti. Turizm merkezlerinden olan Muğla'da da sabah saatlerinden itibaren kent girişinde yoğunluk başladı. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, GBT kontrolü yaparken; bayram boyunca Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lik orana ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da Ramazan Bayramı’nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren başladı.

Kent girişilerinde yoğunluk gözlemlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 70

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lik orana ulaşması bekleniyor. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Muğla girişinde araç trafiği;

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Muğla trafik tatil
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