Akın akın Muğla'ya geliyorlar! Bayram tatili başladı, kent girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla’da Ramazan Bayramı’nın 9 gün tatil edilmesinin ardından trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren başladı.
Kent girişilerinde yoğunluk gözlemlenirken, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70’lik orana ulaşması bekleniyor. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.