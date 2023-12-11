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Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: Ölü ve yaralılar var

11.12.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Söz konusu olay Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı! Akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı kavganın görüntüleri ise dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.


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Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı kavganın görüntüleri ise dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Y. (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa kavga akraba
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