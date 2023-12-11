Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı kavganın görüntüleri ise dehşete düşürdü. İşte detaylar...
Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Y. (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı.
Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.
Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İHA