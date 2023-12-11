Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: Ölü ve yaralılar var

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler: 1 ölü, 4 yaralı

Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Y. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.