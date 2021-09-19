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ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES sonuçları ilan tarihi açıklandı!

19.09.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 19 Eylül'de düzenlenen ALES sınavının sonuçları binlerce aday tarafından araştırılıyor. İlgiyle beklenen sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ALES sonuçları ilan tarihi...

ALES sınavının sonuçları sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav sonrası 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu merak konusu oldu. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavı sonrası adaylar sınav sonuçları için beklemeye koyuldu. 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlenmiş olan sınava milyonlarca aday katılım sağladı.
ÖSYM Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yapıldı.
"2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırılırken ÖSYM takvimine göre sınavların açıklanacağı tarih belli oldu.

14 EKİM'DE AÇIKLANACAK!

14 EKİM'DE AÇIKLANACAK!
2021 ALES-2 sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES
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