Alevlerin içinde çocuklarını arayan annenin dramı: Uykudan kabusa uyandı! "Emekleye emekleye buldum, biraz sonra bayılmışız"

Cep telefonu alev alınca evde çıkan yangında anne Karakaş çocuklarını kurtarmak için cansiperane mücadele verdi. 3 çocuğunu evden çıkardıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için dönen Karakaş, çocuğunu bulduktan sonra biraz ilerleyip bayıldı. İşte anne Karakaş'ın çocuklarıyla yaşadığı dramın öyküsü...
Yangın, 3 Ocak'ta Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokaktaki Çiğdem Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede çıktı.
Evde uyudukları sırada Ruken Karakaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonunun alev alması ile çıkan yangında Ruken Karakaş ile çocukları Umut, Buse, Onur ve Hasret, dumandan etkilendi.
Alevleri fark ederek uyanan Ruken Karakaş, yanında uyuyan 3 çocuğunu dışarı çıkardıktan diğer odadaki Umut'u da çıkarmaya çalışırken bayıldı.
Anne ve çocuğu komşularının yardımı ile çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ruken Karakaş ile çocukları, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 4 çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.