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Alevlerin içinde çocuklarını arayan annenin dramı: Uykudan kabusa uyandı! "Emekleye emekleye buldum, biraz sonra bayılmışız"

10.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da şarja takılı cep telefonundan çıkan yangında Ruken Karakaş'ın (30) 4 yavrusuyla yaşadığı dehşet yürekleri parçaladı. Alevler içerisinde emekleyerek çocuğunu arayan Karakaş'ın evinde 100 bin liralık zarar oluştu. Felaket sonrası evden gelen kareler hasarın boyutunu ortaya koyarken evi onaracak olmadığını belirten anne Karakaş çaresizce yardım bekliyor.

Cep telefonu alev alınca evde çıkan yangında anne Karakaş çocuklarını kurtarmak için cansiperane mücadele verdi. 3 çocuğunu evden çıkardıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için dönen Karakaş, çocuğunu bulduktan sonra biraz ilerleyip bayıldı. İşte anne Karakaş'ın çocuklarıyla yaşadığı dramın öyküsü...

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UYKUDAN YANGINA UYANDI! ÇOCUKLARI İÇİN CANINI ORTAYA KOYDU

Yangın, 3 Ocak'ta Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokaktaki Çiğdem Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede çıktı.

Evde uyudukları sırada Ruken Karakaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonunun alev alması ile çıkan yangında Ruken Karakaş ile çocukları Umut, Buse, Onur ve Hasret, dumandan etkilendi.

Alevleri fark ederek uyanan Ruken Karakaş, yanında uyuyan 3 çocuğunu dışarı çıkardıktan diğer odadaki Umut'u da çıkarmaya çalışırken bayıldı.

Anne ve çocuğu komşularının yardımı ile çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ruken Karakaş ile çocukları, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 4 çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın cep telefonu şarj aleti
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