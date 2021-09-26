Almanya Başbakanı Merkel kimdir, kaç yaşında? Angela Merkel neden görevi bıraktı?

Almanya'da 26 Eylül tarihinde yapılan seçimler konuşulmaya devam ediliyor. Almanya seçimlerinde aday olmayan ve siyasete veda eden Merkel'in hayatı araştırılıyor. Peki Almanya Başbakanı Merkel kimdir, neden görevi bıraktı?

ANGELA MERKEL KİMDİR?

Angela Merkel, Mecklenburg-Vorpommern'den milletvekili olmasının ardından 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanı seçilmiştir. 2000-2018 yılları arasında Hristiyan Demokrat Birliği'nin federal başkanlığını yürütmüştür.

2002-2005 yılları arasında CDU-CSU parlamento grubunun başkanıydı. 2005-2009 seneleri arasında Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Büyük Koalisyon, 2009-2013 yılları arasında Hür Demokrat Parti ile koalisyon, 2013-2021 yılları arasında da Almanya Sosyal Demokrat Partisi ile Büyük Koalisyonun Başbakanı olarak Almanya'yı yönetmiştir.

17 Temmuz 1954 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Angela Merkel'in babası papazdı. Biri erkek, biri kız iki kardeşi vardır.

Lisans eğitimini Leipzig Üniversitesi Fizik bölümünde tamamlayan Merkel, ayrıca Berlin-Adlershof Bilimler Akademisi Fizik Kimya Merkez Enstitüsü'nde okumuştur. Kuantum kimyası üzerine doktora yapmıştır, araştırmacı olarak çalışmış ve pek çok makale de yayımlamıştır.