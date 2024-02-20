Ankara'da CHP'yi düşündürecek anket! Şubat ayı sonuçlarında makas daraldı: Fark hiç olmadığı kadar az

Türkiye nefesini tuttu 31 Mart seçim sonuçlarını bekliyor. Bir önceki yerel seçimde 11 büyükşehir belediyesini kazanan CHP, bu seçimde de aynı başarısını sürdürmek istiyor. İstanbul ve Ankara ise hem partilerin hem de vatandaşların en çok ilgiyi gösterdiği kentler oluyor.

