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  4. Ankara'da CHP'yi düşündürecek anket! Şubat ayı sonuçlarında makas daraldı: Fark hiç olmadığı kadar az

Ankara'da CHP'yi düşündürecek anket! Şubat ayı sonuçlarında makas daraldı: Fark hiç olmadığı kadar az

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.02.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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31 Mart gecesi Başkent Ankara'da zafere kim ulaşacak? Yıllar sonra istediği koltuğa 2019'da oturan CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı? Yoksa kaybettiği büyükşehiri yeniden kazanmak isteyen AK Parti'nin adayı Turgut Altınok mu? HBS araştırma şirketi bu soruyu seçmene yöneltti ve dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Altınok'un oyları Yavaş'a yetişti. İşte Ankara'da güncel durum...

Türkiye nefesini tuttu 31 Mart seçim sonuçlarını bekliyor. Bir önceki yerel seçimde 11 büyükşehir belediyesini kazanan CHP, bu seçimde de aynı başarısını sürdürmek istiyor. İstanbul ve Ankara ise hem partilerin hem de vatandaşların en çok ilgiyi gösterdiği kentler oluyor.

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Anket firmaları bu kentlerdeki çalışmalarını hızlandırdı. Ankara ayının Şubat ayı anket sonuçları ise belli oldu. Bir önceki anketlere göre farkın azaldığı görülen çalışmada Altınok ile Yavaş arasındaki fark dikkat çekti. İşte sonuçlar...

CHP-MANSUR YAVAŞ: YÜZDE 37,7

CHP-MANSUR YAVAŞ: YÜZDE 37,7

CUMHUR İTTİFAKI-TURGUT ALTINOK: YÜZDE 34,6

CUMHUR İTTİFAKI-TURGUT ALTINOK: YÜZDE 34,6

İYİ PARTİ- CENGİZ TOPEL YILDIRIM: YÜZDE 7,3

İYİ PARTİ- CENGİZ TOPEL YILDIRIM: YÜZDE 7,3

YRP- SUAT KILIÇ: YÜZDE 2,9

YRP- SUAT KILIÇ: YÜZDE 2,9
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Mansur Yavaş Ankara anket turgut altinok Seçim 2024
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