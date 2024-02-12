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  4. Melih Gökçek paylaştı: Ankara'da skandal görüntüler! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler…

Melih Gökçek paylaştı: Ankara'da skandal görüntüler! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler…

12.02.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Ankara’da çekilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde İYİ Partili ilçe başkanı tekme tokat dövülerek Mansur Yavaş’tan ve ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik’ten özür diletildi. Görüntüler ve Gökçek’in iddiaları kısa sürede gündem yarattı. İşte detaylar…

Ankara’da seçim yarışı hızla devam ederken çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri paylaştı.

İYİ PARTİLİ İLÇE BAŞKANININ DÖVÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darp edildiği görüntüleri paylaştı.

ZORLA MANSUR YAVAŞ'TAN ÖZÜR DİLETTİLER

Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara İYİ Parti dayak
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