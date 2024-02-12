Melih Gökçek paylaştı: Ankara'da skandal görüntüler! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp Mansur Yavaş’tan özür dilettiler…

Ankara’da seçim yarışı hızla devam ederken çok konuşulacak görüntüler ortaya çıktı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüleri paylaştı.
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darp edildiği görüntüleri paylaştı.
Videoda, Önder'in yüzüne sert darbeler aldığı, yerde sürüklenerek tekme tokat dövüldüğü görüldü. Saldırgan şahıslar, Recep Önder'e tehditle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çelik'ten özür diletti. Şahsın, "Konuş lan. Bak öldürürüm, boynunu keserim. Özür dile." şeklinde tehdit savurduğu anlar videoda yer aldı.