Ankara'daki anneanne cinayeti! Son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandılar

Ankara ’da cinnet getiren Ö. A.’nın tabancayla öldürdüğü öz kızı ve iki torunun cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayete kurban giden M. A., Ö. İ. A. ve M. A.’ nın yakınları ise tabutların başında gözyaşlarına hakim olamayarak feryat etti.

Ankara Mamak'ta önceki gün öz kızı M. A. (23) ile ailevi meselelerden dolayı kavga eden Ö. A. cinnet getirerek öz kızını ve iki torunu Ö. İ. A. (2) ile M. A.’yı (1) tabancayla vurarak öldürmüştü.