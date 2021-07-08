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  4. Ankara'daki anneanne cinayeti! Son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandılar

Ankara'daki anneanne cinayeti! Son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandılar

08.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'daki anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara’da cinnet getiren Ö. A.’nın tabancayla öldürdüğü öz kızı ve iki torunun cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayete kurban giden M. A., Ö. İ. A. ve M. A.’ nın yakınları ise tabutların başında gözyaşlarına hakim olamayarak feryat etti.

ANNEANNE KURBANLARI İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ankara Mamak'ta önceki gün öz kızı M. A. (23) ile ailevi meselelerden dolayı kavga eden Ö. A. cinnet getirerek öz kızını ve iki torunu Ö. İ. A. (2) ile M. A.’yı (1) tabancayla vurarak öldürmüştü.
Talihsiz kadın ve iki çocuğunun cansız bedenleri Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.
Tabuta sarılı cansız bedenlerin başında feryat eden aile yakınlarının hali yürekli dağladı.

ANNEANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

ANNEANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
ANNEANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
Allah hiç bir kuluna, böyle bir acı yaşatmasın, Allah rahmet eylesin..!
Allah akıl sağlığı versin insanlara. Ne kadar zor bir durum. Mekanları cennet olsun.
alllah belaki versin anneanne.yazik etin bu insanlara allah rahmt etsin inslhh.anneanne sende ateşte yanasin inslh

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