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  4. Ankara'daki fark çok konuşulur! Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çarpıcı anket sonuçları geldi: Mersin ve Adana'da tablo dikkat çekici

Ankara'daki fark çok konuşulur! Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çarpıcı anket sonuçları geldi: Mersin ve Adana'da tablo dikkat çekici

18.03.2024 14:43
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Yerel seçimler için yapılan en son anketlerden birinin sonucu paylaşıldı. Anketin kapsamında 31 Mart sonuçları en çok merak edilen büyükşehirlerden Ankara, Adana ve Mersin bulunuyor. Ankara'da tüm seçmenler kadar Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un da dikkatini çekecek sonuçlar var. Mersin'de büyük fark söz konusu. Adana'da ise tablonun 31 Mart'a dek tersine dönme olasılığı ortadan kalkmış değil.

31 Mart'ta Türkiye'nin gözü kulağı başta İstanbul, Ankara olmak üzere önce büyükşehirler, ardından 81 ilden gelecek sandık sonuçlarında olacak. Mansur Yavaş 2019'da ittifakla girdiği seçimi kazanmıştı ancak İYİ Parti önümüzdeki seçimlerde kendi adayını çıkardı. Bu gelişmenin Ankara'daki tabloyu nasıl etkileyeceği merak edilirken AREA Araştırma'nın son anketine göre CHP Ankara'nın yanı sıra Mersin ve Adana'da da ipi göğüslemiş durumda.

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Yerel Seçim 2024

3 BÜYÜKŞEHİRDEN SON ANKET SONUÇLARI

ANKARA

ANKARA

AREA Araştırma Ankara'da 10-15 Mart aralığında 4 bin 405 kişiyle 31 Mart seçimlerine yönelik anket gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan tabloda Mansur Yavaş'ın, Cumhur İttifakı'nın adayı ve en yakın rakibi Turgut Altınok ile farkı hayli açtığı görüldü.

İlk iki sırayı izleyen partilerin ise anket sonucuna göre kazanma olasılıkları oldukça düşük.

MERSİN

MERSİN

Mersin'de ise 5-10 Mart aralığında 3 bin 54 kişiye hangi büyükşehir adayına oy verecekleri soruldu.

Mevcut başkan Vahap Seçer anket sonucunda geçerli oyların yüzde 59,6'sını alarak Ankara'daki benzer şekilde farkı en yakın rakibiyle açtı.

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