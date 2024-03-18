Ankara'daki fark çok konuşulur! Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çarpıcı anket sonuçları geldi: Mersin ve Adana'da tablo dikkat çekici

31 Mart'ta Türkiye'nin gözü kulağı başta İstanbul, Ankara olmak üzere önce büyükşehirler, ardından 81 ilden gelecek sandık sonuçlarında olacak. Mansur Yavaş 2019'da ittifakla girdiği seçimi kazanmıştı ancak İYİ Parti önümüzdeki seçimlerde kendi adayını çıkardı. Bu gelişmenin Ankara'daki tabloyu nasıl etkileyeceği merak edilirken AREA Araştırma'nın son anketine göre CHP Ankara'nın yanı sıra Mersin ve Adana'da da ipi göğüslemiş durumda.

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