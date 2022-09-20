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"Anlatılmayan bir yeri var" Meral Akşener'den ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler

20.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ve detayları araştırılmaya devam edilen TOKİ’nin ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Projeyenin mantık olarak doğru olduğunu söyleyen Akşener “Ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Yunus Emre Caddesi üzerindeki esnafla sohbet etti, dertlerini dinledi. Akşener ardından Etimesut ilçesine geçerek Etlim Mahallesi, Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnafla sohbeti sırasında, "El ele verirsek, siz velinimet olduğunuzu kanıtlarsanız, 'Velinimet benim kardeşim, gel karşıma dur' derseniz bütün siyasetçilere oylarınızı çok pahalı hale getirirsiniz. 'Oculuk, buculuk' üzerinden size laf edene 'defol git' derseniz kazanan siz olursunuz" dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve çok sayıda vatandaşın başvurduğu sosyal konut projesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AKŞENER'İN SOSYAL KONUT PROJESİYLE İLGİLİ O İFADELERİ

Akşener konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan, başvuruların başladığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konut projesine de değindi.

"MANTIK OLARAK DOĞRU AMA ANLATILMAYAN BİR YERİ VAR"

"MANTIK OLARAK DOĞRU AMA ANLATILMAYAN BİR YERİ VAR"
Akşener projeyle ilgili olarak "Seçime doğru ne yaptı ağabeyler; sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru; ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil." ifadelerini kullandı.

"DİNİ OLARAK DA YANLIŞ"

"DİNİ OLARAK DA YANLIŞ"
Öte yandan Akşener, "Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil; ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış. Siyasi olarak doğru olabilir; ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin eline ödeyebileceği şekilde de ev teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. (DHA)
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Meral Akşener

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